Российские пропагандисты оконфузились с сюжетом о военных учениях в оккупированном Крыму. Видео

Российские пропагандисты показали масштабные военные учения в оккупированном Крыму и оконфузились с комментарием о видеосъемке с борта самолета.

Сюжет телеканала "Звезда" опубликовали в Telegram-канале AviaComments #ИзДома. На видео журналистка говорит, что камера GoPro были прикреплена на внешнем корпусе Су-30СМ, однако "не выдержала полета на сверхзвуке" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Она уточняет, что военные летчики РФ следили за кораблями НАТО в Черном море.

"Для красивого словца девушка-корреспондент после слов летчика о полете на высоте 600 метров говорит, что камера не выдержала сверхзвуковой полет или замерзла. Но, во-первых, на сверхзвуке камера бы не замерзла, а наоборот – прогрелась. А, во-вторых, смысла на 600 метрах "гонять на сверхзвуке" нет. Так что их GoPro либо запотела, либо обледенела. Но про сверхзвуковой полет звучит красивее", – говорится в комментарии к видео.

Кроме того, комментаторы напомнили о необходимости соблюдать технику безопасности.

"Еще ведущей забыли сказать, что проходить за выруливающим реактивным самолетом – не самая лучшая идея. Примерно как встречать на посадке Ту-160 на краю полосы – и это тоже был репортаж телеканала "Звезда". Им бы меры безопасности на аэродроме кто объяснил..." – уточнили в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что российская топ-пропагандистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян приехала в оккупированный Донецк.

"Если кто меня потерял, я тут", – написала женщина. Цель своей поездки на территорию Украины, временно неподконтрольную Киеву, она не сообщила.