Российские оккупанты уже 10 дней блокируют создание гумкоридора в Мариуполь, – Рыженков

Колонна грузовиков с гуманитарной помощью, а также автобусы для эвакуации людей с разрушенного Мариуполя уже 10 дней не может прорваться в город, так как российские войска не прекращают огонь. Об этом сообщил генеральный директор компании Метинвест Ахметова Юрий Рыженков в эфире телеканала ВВС.

"Более 10 дней наш гуманитарный конвой пытается прорваться в Мариуполь, но российские войска постоянно обстреливают дороги, не давая нам шанс добраться до города. Жители Мариуполя пытаются вырваться сами, на собственных авто – мы встречаем их, обеспечиваем жильем, водой и всем необходимым, предоставляем медицинскую и, если нужно – психологическую помощь. Мы предоставляем им автобусы, на которых они могуть добраться в мирные украинские города – Запорожье, Кривой Рог, Каменское. Мы уже создали более 5 тысяч мест для вынужденных переселенцев", - рассказал он.

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По его словам, сейчас в Мариуполе – гуманитарная катастрофа: в городе заблокированы более 400 тысяч человек, у них нет воды и еды.

"Россия обстреливает Мариуполь уже три недели, со всех сторон, из самого разнообразного оружия, используя наземные установки и авиацию. А совсем недавно Россия также использовала для обстрелов свои корабли. Мы призываем российские войска открыть гуманитарные коридоры и позволить нам спасти мирных жителей", - подчеркнул Рыженков.

Но, несмотря на сложную ситуацию, Мариуполь не должен сдаться россии, уверен он.

" Позиция власти, военных и жителей остается неизменной: Мариуполь – был, есть и остается украинским городом. Так же считает и Ринат Ахметов", - резюмировал Рыженнков.

Напомним, компания Метинвест развернула в городах присутствия 5500 мест для вынужденных переселенцев из горячих городов. Там людям предоставляют ночлег, обеспечивают водой и продуктами питания, одеждой и медикаментами. Также, в координации с Штабом Ахметова, компания открыла в Польше гуманитарный хаб, где аккумулируется помощь для Украины от европейцев: первые 80 тонн уже доставлены в Запорожье, откуда будут доставлены тем людям, которые нуждаются в ней больше всего.