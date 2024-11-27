Российские культурные продукты являются идеологическим оружием, – Княжицкий

Культурные продукты, которые Россия продвигала в Украине последние три десятилетия, действительно были идеологическим оружием. Такое мнение высказал народный депутат Николай Княжицкий в документальном фильме "Моя прекрасная колонизация".

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Лента исследует, как с помощью попсы, телешоу и сериалов Россия "воспитывала" украинскую аудиторию и готовила войну, каким образом украинская культура все же выстояла и действительно ли эти изменения неотвратимы.

"В 90-х и начале 2000-х Украина просто взрывается талантами, которые очень и очень отличаются от всесоюзных: они не боятся экспериментировать, они свободны, и они поют на украинском. Это был не просто взрыв талантов, появилась для них целая инфраструктура: "Территория А", которую вела Анжелика Рудницкая, была настоящей лабораторией крутой украинской музыки, появилась "Песня года", инициированная Александром Ягольником", – вспоминает Николай Княжицкий.

"Почему же, имея достаточно крепкий культурный суверенитет, мы, в конце концов, это все потеряли? "Общее культурное пространство между Украиной и Россией тогда рассыпалось так же, как и политическое, но империя не собиралась отступать", – комментирует Княжицкий.

В противоположность "Пісні року" стала "Песня года", российские исполнители заполонили эфиры. Депутат напоминает, что выбор для украинских исполнителей тогда был невелик: либо маргинес и нищенское существование, либо грубые российские деньги и исполнение российских заказов. Российские сериалы, пропагандируя чужие ценности, стирали национальную идентичность и откровенно шутили над непутевыми украинцами. Впрочем, этот раунд информационно культурной войны все же удалось выиграть.

"Почему Путин думал, что мы будем встречать его с цветами? Потому что он себе размышлял, что мы являемся представителями его культуры, потому что они вбрасывали сюда столько денег, чтобы люди думали, что мы и русские – это одно и то же, что нет никаких украинцев. Им казалось, что это будет работать. Но нам удалось это изменить: благодаря активным мероприятиям по защите украинской культуры, законопроектам, которые мы приняли после 2014 года, удалось сорвать грандиозную спецоперацию по превращению украинцев в россиян", – рассказывает Николай Княжицкий, который в то время возглавлял профильный парламентский комитет.

Среди важнейших инициатив, поддержанных депутатами, – закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, запрет на ввоз российских книг и поддержка украинского книгоиздательства, запрет фильмов, пропагандирующих страну-агрессора и снятых после того, как Россия начала оккупацию и агрессию, создание Украинского культурного фонда, Института книги и т.д.

"Не все удалось сделать, но был создан купол. Мне бы хотелось, чтобы этот купол становился крепче, в нем есть еще некоторые пробелы, которые все время пытаются пробить. Но его существование очень важно: он отгораживает нас от русской культуры", – резюмирует Николай Княжицкий.

Ссылка на фильм "Моя прекрасная колонизация".