Российские дроны были бы бессильны: Порошенко сказал, сколько РЭБов можно было купить за выделенные деньги на раздачу украинцам по тысяче

Команда Петра Порошенко привезла очередной груз для самых горячих участков фронта на сумму около 32 млн. грн. Среди прочего, военным привезли РЭБы "Шатро", сотни FPV-дронов, часть из которых ночные и экспериментальные с машинным зрением, а также ночные "Мавики".

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В ходе поездки на фронт пятый президент заявил, что за 5 млрд грн, которые выделили дополнительно на раздачу украинцам по тысяче, можно было бы полностью закрыть средствами РЭБ линию столкновения.

Есть вещи, которые я не очень понимаю. Правительство выделило дополнительные 5 миллиардов гривен на так называемую "тысячу Зеленского". Люди действительно нуждаются в помощи, но больше всего в ней нуждаются наши Вооруженные Силы. На непосредственной линии боевого столкновения находятся около 100 бригад и отдельных батальонов. Если бы эти 5 миллиардов поровну распределить, то выходит 50 миллионов на каждую бригаду. 50 миллионов – это 250 комплексов купольного РЭБа "Шатро", таких, которые наша команда еженедельно возит на фронт. Такое количество РЭБ практически полностью может обеспечить защиту техники, находящейся на балансе каждой из бригад. Представьте себе: каждая единица бронетехники, артиллерийские тягачи, грузовики и пикапы были бы защищены такими средствами РЕБ. А российские дроны были бы бессильны", – сказал пятый Президент.

"Самым эффективным использованием средств является их передача ВСУ. Власти говорят, что в государстве нет денег, но это ложь. Они откладывают помощь боевым бригадам на потом. Раз призываю, верните наконец НДФЛ военным — пусть они самостоятельно решают, на что пойдут эти деньги", – считает Порошенко.

"Вчера я должен был ехать в командировку в Брюссель на Ассамблею Европейской народной партии, но ситуация на фронте требовала срочных действий, поэтому поездку пришлось отменить. Сегодня мы уже в родстве наших друзей, в частности, комбата "Подлого" и его собратьев. А уже на ближайшем заседании Верховной Рады будем сражаться за увеличение финансовой помощи Вооруженным Силам Украины", – отметил Порошенко.

Очередной груз команды Петра Порошенко для самых горячих участков фронта включает:

– экскаваторы для танковых бригад;

– сотни FPV-дронов, часть из которых ночные и экспериментальные с машинным зрением;

– Ночные "Мовики" 3T;

– РЭБ "Шатро";

– Ecoflow;

- дизельные печки;

– командно-штабная машина;

- прачечно-душевой комплекс;

– Передвижная авторемонтная мастерская.