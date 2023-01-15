"Российская ракета вырвала сердце": сестра убитой в Днепре девочки поделилась криком души. Фото
Российский теракт в Днепре 14 января забрал десятки жизней украинцев. Родственники погибших делятся своим горем в социальных сетях.
Одной из жертв путинских оккупантов стала 15-летняя девочка. Об этом написала сестра погибшей в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Девушка написала, что российский удар ракетой по многоэтажному дому в Днепре забрал жизнь ее 15-летней сестры.
Также она опубликовала фотографию ребенка, которого убили российские войска.
"14. 01. 23 роzийская ракета вырвала мне сердце. Моя Маруся, сестричка милая, красавица, еще встретимся, но уже не в этой жизни", – написала девушка.
Напомним, 14 января в ходе ракетной атаки по Украине Россия ударила по многоэтажке в Днепре. Обрушен один из подъездов, под завалами остаются люди. Погиб по меньшей мере 21 мирный житель, ранены 73 человека, среди которых дети.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– В субботу, 14 января, во время массированной атаки по Украине Россия ударила ракетой по многоэтажке в Днепре. Был разрушен один из подъездов, есть погибшие и раненые, среди которых дети.
– В Воздушных силах ВСУ рассказали, что оккупанты попали в многоэтажное здание в Днепре авиационной ракетой Х-22. Она имеет боевую часть 950 кг и предназначена для уничтожения авианосных групп в море.
– Было установлено также имя командира 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка РФ, бомбившего Днепр. Это полковник Олег Тимошин, ранее приказавший атаковать ТЦ в Кременчуге в июне 2022-го.
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