''Российская ракета вырвала сердце'': сестра убитой в Днепре девочки поделилась криком души. Фото

Российский теракт в Днепре 14 января забрал десятки жизней украинцев. Родственники погибших делятся своим горем в социальных сетях.

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Одной из жертв путинских оккупантов стала 15-летняя девочка. Об этом написала сестра погибшей в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Девушка написала, что российский удар ракетой по многоэтажному дому в Днепре забрал жизнь ее 15-летней сестры.

Также она опубликовала фотографию ребенка, которого убили российские войска.

"14. 01. 23 роzийская ракета вырвала мне сердце. Моя Маруся, сестричка милая, красавица, еще встретимся, но уже не в этой жизни", – написала девушка.

Напомним, 14 января в ходе ракетной атаки по Украине Россия ударила по многоэтажке в Днепре. Обрушен один из подъездов, под завалами остаются люди. Погиб по меньшей мере 21 мирный житель, ранены 73 человека, среди которых дети.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В субботу, 14 января, во время массированной атаки по Украине Россия ударила ракетой по многоэтажке в Днепре. Был разрушен один из подъездов, есть погибшие и раненые, среди которых дети.

– В Воздушных силах ВСУ рассказали, что оккупанты попали в многоэтажное здание в Днепре авиационной ракетой Х-22. Она имеет боевую часть 950 кг и предназначена для уничтожения авианосных групп в море.

– Было установлено также имя командира 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка РФ, бомбившего Днепр. Это полковник Олег Тимошин, ранее приказавший атаковать ТЦ в Кременчуге в июне 2022-го.

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