Причастен к атаке на ТРЦ в Кременчуге: названо имя командира полка, бомбившего Днепр. Фото

Ракетный удар по жилому дому в Днепре, унесший жизни по меньшей мере девяти человек, нанес 52-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк (военная часть 33310 Шайковка). Его командиром является полковник Олег Тимошин.

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Именно этот человек отдавал приказ атаковать ТЦ в Кременчуге в июне прошлого года. Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук и активист Сергей Стерненко.

Отмечается, что пуск ракеты Х-22 производился самолетом Ту-22м3 из района Курска. Позывной борт 42492. Самолет, выпустивший ракету, сел на аэродроме в Рязани.

Примечательно, что 27 июня прошлого года по приказу военного преступника Тимошина был нанесен ракетный удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге, в результате которого погибли более 20 человек и более 30 считались пропавшими без вести.

По словам представителя ВВС Украины Юрия Игната, российская ракета, попавшая в жилой дом, была Х-22. Это крылатая ракета более старого типа, которая является менее точным оружием, чем большинство современных ракет. Именно таким оружием был атакован торговый центр в Кременчуге.

Стоит отметить, что украинский предприниматель и политический деятель Геннадий Корбан объявил вознаграждение за личные данные пилота ВВС РФ, выпустившего ракету по девятиэтажке в Днепре. За достоверную информацию он обещает выплатить 25 тысяч долларов.

Напомним, что в субботу во время ракетной атаки по Украине Россия ударила по городу Днепр. Там вражеская ракета попала в многоэтажку. В результате погибли по меньшей мере девять мирных жителей, ранены 64 человека, среди которых дети.

Как сообщал OBOZREVATEL, после утренних ракетных ударов по Киеву и области Россия продолжила наносить удары по Украине. В Харьковской и Львовской области зафиксировано попадание в объекты инфраструктуры.

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