Российская государственная пропаганда прямо призывает к разделу Украины и фактически к повторению пакта Молотова-Риббентропа. Главпропагандистка России Маргарита Симоньян говорит, что Украину нужно разделить, как Сталин и Гитлер делили Польшу в 1939 году.

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Подібні заклики з Москви давно вже не дивують. Там тепер вже майже відкрито косплетять Третій Рейх. Цікаво інше. Закликаючи до поділу України, Симоньян говорить про те, що Росія має забрати собі території, "де їй раді". А ті області, де їй "не раді", Росії не потрібні.

І це той випадок, коли сама російська пропаганда підказує українцям, що робити, щоб знизити ризик окупації своїх рідних міст. Потрібно просто щосили демонструвати, що Росії там не раді. Чим більше у вашому місті буде проявів антиросійських настроїв, тим менша ймовірність, що російські "визволителі" захочуть його бомбардувати і захоплювати.

Сама Симоньян переконує нас, що демонтаж пам'ятників діячам російської культури, перейменування вулиць та топонімів, пов'язаних з Росією – це не просто "вандалізм" чи якісь ірраціональні дії, продиктовані жагою помсти росіянам, а цілком логічні, обґрунтовані кроки.