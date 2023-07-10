Роспропаганда запустила фейк о применении сил 'Азова' и 'Кракена' во Франции

Российские пропагандисты распространяют очередной фейк о Силах обороны Украины. В этот раз они придумали, что НАТО якобы хочет использовать бригаду НГУ "Азов" и спецподразделение Главного управления разведки Минобороны "Кракен" для подавления протестов во Франции.

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Однако такое заявление врага является ложью. Об этом сообщила пресс-служба Центра противодействия дезинформации при СНБО в Telegram в понедельник, 10 июля. Россияне в своих вымышленных материалах используют фейковый сайт Североатлантического альянса.

Пропагандисты распространяют "заявление" генерального секретаря блока Йенса Столтенберга, опубликованное на вымышленном сайте НАТО.

"Однако эта информация не соответствует действительности, а так называемая официальная страница НАТО оказалась фейковой", – говорится в сообщении.

В ЦПД отметили, что таким образом враг пытается дискредитировать украинскую армию, а именно военные формирования "Азов" и "Кракен", и усилить свой пропагандистский аргумент о том, что Украина является "марионеткой" Альянса, которую тот использует в собственных целях.

"Напоминаем, что враг может активизировать свои дезинформационные усилия на фоне саммита НАТО в Вильнюсе. Поэтому будьте внимательны и доверяйте только источникам верифицированной информации", – добавили в учреждении.

Напомним, массовые уличные беспорядки вспыхнули во Франции после убийства полицейскими 17-летнего подростка Нахеля за отказ останавливать автомобиль. В результате погромов серьезно страдают мирные люди и правоохранители, поэтому против этих протестов высказалась даже бабушка жертвы.

Протесты переросли в беспорядки, на улицах начали курить автомобили и грабить магазины. Митингующие перешли к открытому противостоянию с силовиками. Правоохранителей обвиняют в превышении полномочий и подозревают дискриминацию, поскольку убитый имел алжирское происхождение.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне саммита НАТО в Вильнюсе Столтенберг поддержал отмену плана действий по вступлению Украины в НАТО. Присоединение страны к Альянсу состоится без этого этапа.

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