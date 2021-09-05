В Умань на период празднования Рош га-Шана прибыли полицейские из Израиля. Детали и фото
В город Умань Черкасской области перед праздником Рош ха-Шана и массовым паломничеством брацлавских хасидов прибыли 11 полицейских из Израиля. Они будут помогать украинским копам следить за порядком.
Об этом в субботу, 4 сентября, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины на странице в Facebook. Израильские правоохранители будут нести службу в местах компактного проживания и паломничества хасидов вместе с украинскими полицейскими.
Инструктаж прибывшим провел заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Черкасской области Сергей Коваленко, отметила пресс-служба.
В свою очередь начальник ГУ полиции региона Михаил Куратченко показал израильским копам Международную полицейскую станцию и малый ситуационный центр, оснащенный всеми техническими возможностями для контроля и безопасности на улицах во время празднования иудейского нового года. Правоохранители уже совместно oбследoвали райoн палoмничества.
Отмечается, что полицейские из Израиля будут следить за порядком во время празднования Рош га-Шана и находится на территории Украины до 11 сентября.
Напомним, что 6 сентября начинается празднование Рош ха-Шана – начала нового года у иудеев. Об истории, запретах и традициях этого события читайте тут.
Как писал OBOZREVATEL, ранее в Минздраве заявили: эпидемиологическая ситуация в Украине позволяет принять паломников-хасидов на празднование иудейского нового года – Рош ха-Шана.