В Минздраве согласовали приезд хасидов на праздник Рош ха-Шана в Умань
Эпидемиологическая ситуация в Украине позволяет принять паломников-хасидов на празднование иудейского нового года – Рош ха-Шана (6-8 сентября). В Умани уже завершают подготовку к безопасному приезду иностранных граждан.
Об этом сообщил главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин. Он сказал, что готовится к этому празднованию начали своевременно, кроме этого, жители Умани активно прививаются – особенно работники гостинично-ресторанной сферы. Также замминистра назвал уровень вакцинации в стране высоким. Его слова в понедельник, 9 августа, передала пресс-служба Минздрава на официальном сайте.
Кузин как главный санврач Украины уже подписал постановление "Об утверждении противоэпидемических мероприятий при осуществлении международного паломничества иностранными гражданами на территории Украины на период карантина в связи распространением коронавирусной болезни (СОVID- 19)".
В этом документе закреплены базовые требования касательно масочного режима, температурного скрининга, особенностей пассажироперевозки и тому подобное.Какие правила для Рош ха-Шана установлены Минздравом
При перевозке верующих организованными группами (автомобильным или железнодорожным транспортом) перевозчик должен организовать температурный скрининг всех паломников и лиц, которые их сопровождают.
К перевозке не будут допускаться работники и участники перевозки с температурой более 37,2°С или признаками респираторного заболевания.
Вход на территорию компактного скопления паломников и мест паломничества разрешен только в масках (которые прикрывают рот и нос), а также после бесконтактной проверки температуры.
Обязательно соблюдение и действующих правил пересечения границы (согласно постановления Кабмина № 1236).
Министерство здравоохранения отчиталось и о мерах, принятых в связи с ожидаемым потоком паломников:
производятся информационные материалы для раздачи в аэропортах и в городе Умань;
Общество Красного Креста Украины привлекло волонтеров из Украины и Израиля для помощи во время экспресс-тестирования граждан;
Центр общественного здоровья выделил 19 тыс. антисептиков и 190 тыс. масок, которые привезут в Умань;
Ожидается доставка 50 тыс. экспресс-тестов для паломников.
Кузин заявил, что в Украине делают все возможное, "чтобы въезд и пребывание паломников в стране были безопасными как для местных граждан, так и для тех, кто приедет".
"Подчеркиваю, что именно вакцинация является единственным эффективным способом предотвратить тяжелом течении COVID-19 и смерти", – добавил эпидемиолог.
Напомним, что Израиль тем временем затягивает с признанием COVID-паспортов между странами, а страдают от этого хасиды, желающие попасть в Украину.
Как ранее писал OBOZREVATEL, тысячи паломников-хасидов каждый год приезжают в Умань на могилу основателя Брацлавского хасидизма рабби Нахмана. Он умер 16 октября 1810 года от чахотки. С чем связано такое почитание иудейского деятеля – читайте в нашем материале. С традициями праздника Рош ха-Шана в Умани можно ознакомиться тут.