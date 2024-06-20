Роль отца в предотвращении домашнего насилия: Фонд Рината Ахметова проведет онлайн-тренинг

Приглашаем к участию в практическом онлайн-тренинге "Усиление функции отца как профилактика домашнего насилия, эмоционального и физического насилия в семье", который состоится 27 июня 2024 (четверг) с 14:00 до 16:00 на платформе Teams. Мероприятие организует программа "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!".

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Спикером тренинга выступит Лилия Захарияш – доктор философии в области психологии, психоаналитик.

Участники получат профессиональные советы и действенные инструменты, которые помогут построить крепкие и здоровые отношения с детьми, что является ключевым аспектом профилактики насилия в семье.

Ключевые вопросы, которые будут рассматриваться во время тренинга:

– что значит быть отцом; функции отца;

– значение родительского воздействия для психического здоровья ребенка;

– отрицательные типы родителей: "провальный", "тоталитарный";

– агрессия: что это такое и как справляться с ней; упражнения на контейнирование сложных чувств;

– методы обновления и практические упражнения для профилактики эмоционального выгорания.

Мероприятие будет полезно для биологических родителей, усыновителей, родителей-воспитателей ДБСТ, опекунов и приемных родителей, а также специалистов служб по делам детей и центров социальных служб.

Фонд Рината Ахметова все 18 лет своей работы прилагает усилия к тому, чтобы каждый ребенок воспитывался в семье. Благодаря программе "Сиротство – нет" уже более 10 тысяч детей в Украине нашли новые семьи. Следите за анонсами дальнейших тренингов проекта.