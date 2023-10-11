Родственники уже купили конфеты на поминки: удивительная история воина ВСУ, выжившего в тяжелом бою на Луганщине. Фото

Родственники украинского воина готовились к его похоронам. Но внезапно оказалось, что боец остался жив.

Андрей Грицайчук стал первым бойцом, на которого в деревню пришла похоронка. Поэтому глава общины распорядился даже пригнать грейдер — разровнять ямы на дороге в церковь, чтобы последний путь был для Андрея гладким. Об этом сообщило издание hromadske.

"В военкомате сказали, что гроб и крест будут "казенные". Родственники уже купили печенье и конфеты на поминки, договорились со священником о погребальных полотенцах. Оля заказала на похороны мужа траурную корзину цветов с сердечком. Покупать венки и варить коливо решили в день похорон. Ольгина бабушка отдала для 32-летнего Андрея место на кладбище, которое давно облюбовала для себя", – пишет издание.

Видео дня

Военный стал первым, на которого в деревню пришла похоронка.

"Четыре дня в селе Кустин Ровенского района ждали тело Андрея, которое, по словам представителей военкомата, вот-вот должно было прибыть из морга города Днепра. А потом жгучее горе жены прервал звонок из киевской больницы", – пишет издание.

Медики сообщили, что украинский защитник жив, но в очень тяжелом состоянии. Некоторые родственники заподозрили мошенничество и устремились в полицию.

"А я решила ехать в Киев — посмотреть, действительно ли там мой Андрей", — говорит жена Ольга.

Как оказалось, в том бою под Краснопоповкой в Луганской области из 30 человек его подразделения выжили только Андрей и его собрат Дамир. Командование не знало, что парамедики каким-то чудом нашли их и доставили в Днепр.

Ранение Дамира было легче и он впоследствии смог сообщить о себе в часть. Об Андрее же ничего не было известно, поэтому командование и написало уведомление о его гибели. По крайней мере, Андрей считает такой вариант возможным.

Она доехала до больницы, нашла отделение и уже была на границе под дверью реанимации, куда ее все не пускали, говоря: "Подождите, вас позовут".

"Я просила, чтобы посмотрели, есть ли у этого мужчины наколка на руке, потому что у Андрея есть. Пустили в палату, а мне стало плохо, потому что волновалась, голодная, утром только таблеток успокоительных наглоталась. Пришлось снова в коридор выйти — и слова не успела ему сказать. Потом подхожу к Андрею, а он говорить еще нормально не может, шепчет: "Как вы меня нашли, я же в Днепре"... А тут полиция ровенская звонит в больницу, спрашивает, действительно ли Андрей", – рассказала жена.

Супруга героя рассказала, что "историю воскрешения" будет передавать из поколения в поколение.

Напомним, ранее стало известно, что в боях за Украину погиб 24-летний защитник с Тернопольщины. Виталий Трембач из Збаража до полномасштабного вторжения служил в полиции. Свой последний бой он принял 3 октября.

Также сообщалось, что, защищая Украину, погиб пограничник с Хмельнитчины. 28-летний Андрей Юзьков в свое время принимал участие в сдерживании российской агрессии на Донбассе, а затем пошел работать в Государственную пограничную службу Украины.