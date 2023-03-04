Родные больше месяца надеялись, что Володя выйдет на связь: в Ивано-Франковске попрощались с погибшим на фронте Героем. Фото

В Ивано-Франковске провели в последний путь украинского военного Владимира Емельянова. Муж защищал Украину от оккупантов и погиб на Угледарском направлении в Донецкой области.

Видео дня

Герою было всего 30 лет. Панихиду по павшему воину провели в храме Святых Владимира и Ольги. Об этом сообщили "Суспільне" и "Фіртка" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир был разведчиком пулеметного взвода 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. С 24 января этого года военный считался пропавшим без вести, но его родные и близкие до последнего надеялись, что мужчина жив. Более месяца они пытались разыскать Владимира и связаться с ним.

Проститься с Героем пришли многие: побратимы, друзья, коллеги и одногруппники. Кортеж с гробом Владимира Емельянова провожали на коленях. Похоронили воина на Аллее героев в селе Чукаловка под залпы выстрелов и гимн Украины. У него остались родители и младший брат.

Владимир получил повестку в июне 2022 года, а уже в следующем месяце поехал на обучение за границу, после которых отправился на передовую.

До полномасштабной войны он жил в селе Козари Букачевской территориальной общины.

"Владимир был человеком, о котором вспомнить что-то плохое невозможно. Он был чрезвычайно добрым, всегда приходил на помощь. Он был одним из самых хороших людей, которых я знаю", – сказал друг и одноклассник воина Тарас Бойчук.

Одногруппницы Владимира Ольга и Татьяна тоже вспоминают воина как доброго и искреннего друга. На прощание с Героем пришел также Николай Демко, который знал Героя со времен его детства.

"Для моих дочерей он был образцом. Они всегда обращались к Владимиру, если было что-то нужно. Он всегда им помогал. Был абсолютно положительным ребенком. Когда повзрослел, в нем не было никаких недостатков, можно сказать, он – образец всей молодежи", – сказал мужчина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях за независимость Украины погиб 20-летний нацгвардеец Богдан Ваков из Прикарпатья. Жизнь Героя, вернувшегося на фронт после ранения, оборвалась в бою на Луганщине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!