Даже после тяжелых травм вернулся на фронт: в боях за Украину погиб 20-летний доброволец из Прикарпатья. Фото

В войне за независимость Украины погиб 20-летний нацгвардеец Богдан Вакив из Прикарпатья. Жизнь Героя, вернувшегося на фронт после ранения, оборвалась в бою на Луганщине.

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О потере сообщил глава бюджетной комиссии Ивано-Франковского областного совета Назарий Иванив в Facebook. Он подчеркнул, что на войну земляк пошел добровольцем (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Богдан Вакив родом из села Раков Брошнев-Осадской громады. Он окончил Львовское высшее профессиональное училище технологий и сервиса, а также учился в Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа.

"Ушел добровольцем на передовую защищать Украину и свой народ от российских оккупантов. После тяжелых травм на фронте и трех месяцев лечения снова взял в руки оружие, чтобы продолжить борьбу за свободное будущее в независимом государстве", – рассказал Иванив.

Боец служил стрелком-радиотелефонистом второго отделения первого взвода оперативного назначения Национальной гвардии Украины.

Богдан погиб 28 февраля 2023 года во время минометного обстрела врагом одного из сел Луганской области. Защитнику было всего 20 лет. У него остались мама и сестра.

"Выражаю искренние соболезнования матери, сестре, родным, близким, и всей громаде... Склоняем головы в молитве... Спасибо за сына-Героя... Он навсегда останется в нашей памяти светлым Ангелом, который жизнь отдал за Родину, за каждого из нас, за нашу духовность, родной язык, нашу идентичность. Вечная слава нашему Герою!" – отметил Иванив.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях за Бахмут на следующий день после дня рождения погиб 46-летний Василий Шаблий. Воин из Тернопольщины защищал Украину в составе 10-й ОГШБр "Эдельвейс".

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