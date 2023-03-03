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Даже после тяжелых травм вернулся на фронт: в боях за Украину погиб 20-летний доброволец из Прикарпатья. Фото

Марина Лисничук
Общество
2 минуты
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Даже после тяжелых травм вернулся на фронт: в боях за Украину погиб 20-летний доброволец из Прикарпатья. Фото

В войне за независимость Украины погиб 20-летний нацгвардеец Богдан Вакив из Прикарпатья. Жизнь Героя, вернувшегося на фронт после ранения, оборвалась в бою на Луганщине.

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О потере сообщил глава бюджетной комиссии Ивано-Франковского областного совета Назарий Иванив в Facebook. Он подчеркнул, что на войну земляк пошел добровольцем (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Богдан Вакив родом из села Раков Брошнев-Осадской громады. Он окончил Львовское высшее профессиональное училище технологий и сервиса, а также учился в Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа.

Даже после тяжелых травм вернулся на фронт: в боях за Украину погиб 20-летний доброволец из Прикарпатья. Фото

"Ушел добровольцем на передовую защищать Украину и свой народ от российских оккупантов. После тяжелых травм на фронте и трех месяцев лечения снова взял в руки оружие, чтобы продолжить борьбу за свободное будущее в независимом государстве", – рассказал Иванив.

Боец служил стрелком-радиотелефонистом второго отделения первого взвода оперативного назначения Национальной гвардии Украины.

Даже после тяжелых травм вернулся на фронт: в боях за Украину погиб 20-летний доброволец из Прикарпатья. Фото

Богдан погиб 28 февраля 2023 года во время минометного обстрела врагом одного из сел Луганской области. Защитнику было всего 20 лет. У него остались мама и сестра.

"Выражаю искренние соболезнования матери, сестре, родным, близким, и всей громаде... Склоняем головы в молитве... Спасибо за сына-Героя... Он навсегда останется в нашей памяти светлым Ангелом, который жизнь отдал за Родину, за каждого из нас, за нашу духовность, родной язык, нашу идентичность. Вечная слава нашему Герою!" – отметил Иванив.

Даже после тяжелых травм вернулся на фронт: в боях за Украину погиб 20-летний доброволец из Прикарпатья. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях за Бахмут на следующий день после дня рождения погиб 46-летний Василий Шаблий. Воин из Тернопольщины защищал Украину в составе 10-й ОГШБр "Эдельвейс".

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