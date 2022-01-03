РФ требует экстрадиции арестованного в Италии украинского режиссера: появилась реакция МИД

Суд Неаполя отправил под стражу украинского режиссера Евгения Лавренчука. Его задержали 17 декабря в Италии по запросу России.

Об этом OBOZREVATEL сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Дипломаты выясняют причины задержания.

Украинцу при содействии генконсульства предоставили адвоката. Он будет находиться под стражей на время рассмотрение запроса об экстрадиции со стороны РФ.

"Консулы и адвокат взаимодействуют с итальянскими правоохранительными органами, чтобы выяснить все причины задержания и защиты законных интересов Лавренчука", – отметил Николенко.

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Спикер МИД добавил, что 31 декабря консул посетил режиссера. Его удерживают в приемлемых условиях, а состояние здоровья украинца – удовлетворительное.

Ситуация находится на особом контроле у консулов. Он является выпускником Российской академии театрального искусства по специальности оперный режиссер.

Он сам родом из Львова. Лавренчук окончил Российскую академию театрального искусства по специальности "оперный режиссер". Сооснователь "Польского театра в Москве", которым он руководил по 2014 год.

С марта 2018 года Лавренчук был главным режиссером Одесского национального театра оперы и балета. Также он – номинант Шевченковской премии и ректор Первой украинской школы театры и кино Евгения Лавренчука.

На Facebook-странице Free Eugene Lavrenchuk отмечается, что его выдачи Россия требует по сфабрикованному делу о финансовых нарушениях, якобы совершенных восемь лет назад.

"Семья и близкое окружение Евгения дали разрешение на публичное разглашение дела, понимая, что уголовное дело против него сфабриковано, похоже на политическое преследование, и надеясь на поддержку СМИ и его коллег, которые смогут повлиять на ситуацию и не допустить экстрадиции Евгения Лавренчука в страну-агрессор", – пишет в группе Марианна Гвидичи-Палий.

В декабре 2020 года OBOZREVATEL писал, как Лавренчук рассказывал о переезде из России. Режиссер отмечал тогда, что не может жить в стране, убивающей его братьев.