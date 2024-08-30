РФ начала использовать Интерпол для преследования украинских волонтеров – СМИ

Гибридная война России против Украины – это не только ракеты, бомбы и ИПСО. Спецслужбы России всячески пытаются устранить всех, кто поддерживает наше государство, ведь для них эти люди – враги. На днях в Испании стражи порядка задержали одного из руководителей Благотворительного фонда "Сердце украинской нации" Алексея Чхаидзе.

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Об этом сообщает издание "Информатор".

Днепрянин и его фонд с первых дней полномасштабной войны помогают армии, вынужденным переселенцам, украинским стражам порядка и волонтерам. Еще одним направлением деятельности были детские дома. В соцсетях БФ есть немало информации об их деятельности.

Алексей Чхаидзе и его коллеги по благотворительному фонду получили немало официальных наград от различных воинских частей со всей страны.

В БФ отметили, что сейчас Россия по сфальсифицированному обвинению в мошенничестве и организации преступной группировки пытается добиться экстрадиции Алексея в РФ, используя в своих целях мощности Интерпола.

Волонтера удалось вытащить из-под стражи, когда в дело включились юристы. Но бюрократическая машина играет против того, кто помогает воюющей Украине. Сейчас украинец не может вернуться на родину, в родной Днепр, из-за подписки о невыезде.

Отмечается, что в Испании Алексей должен провести важную встречу для того, чтобы получить помощь для нашей армии и для детей, оставшихся без родительской опеки.

Если россияне таким образом объявили "охоту на ведьм", на тех, кто помогает Украине в тяжелое время, вполне возможно, что вскоре под удар попадут и другие волонтеры и активисты, целенаправленно выступающие против России.