Резников: Украина может получить вакцины против COVID-19 из Израиля и ОАЭ

Украина может получить дополнительные дозы вакцин против коронавируса от Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. По его словам, делегация нашего государства уже начала соответствующие переговоры.

Кроме того, Резников уточнил, что с партнерами ведется диалог по поводу не только поставок их препаратов, но и производства на территории Украины.

"Израиль не успел раньше завершить разработку собственной вакцины, поэтому они провели вакцинацию преимущественно Pfizer. Но их медицина на высоком уровне, и они сейчас над этим работают. Поэтому мы говорили о завершении их исследований по вакцине в Украине, за что, соответственно, мы сможем получить определенное количество доз ", – подчеркнул вице-премьер.

Что касается ОАЭ, то с ними переговоры по поводу такого сотрудничества тоже являются довольно успешными, заверил Резников.

"Есть шанс, что мы получим в достаточно большом количестве дозы вакцин, а еще важнее, мы в обеих странах говорили о будущем изготовления их вакцин на украинских предприятиях, непосредственно в Украине", – подытожил чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Офисе президента также сообщили, что сотрудничество Украины и Израиля в сфере производства вакцин, в том числе и против коронавируса, обсуждалось во время переговоров украинской делегации с главой израильского правительства и другими министрами.