Резников прояснил, почему уменьшили выплаты военным

Министр обороны Алексей Резников объяснил, почему некоторым украинским военнослужащим больше не будут выплачивать прибавку в 30 тысяч гривен. По его словам, несправедливо платить одинаковую зарплату бойцам, находящимся в тылу, и тем, кто служит близко к передовой.

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Кроме того, есть вопросы относительно бюджетной способности. Об этом глава оборонного ведомства сказал в интервью УП.

Он напомнил, что с начала полномасштабного вторжения России выплаты в 100 тысяч получали военные на передке, а вознаграждение в 30 тысяч гривен – бойцы рядом с линией фронта, на блокпостах или на боевом дежурстве.

Тогда было справедливо выплачивать дополнительно по 30 или 100 тысяч гривен, поскольку практически все государство было полем боя.

"Но дальше началось следующее. Бойцы, реально на "передке", в самых напряженных местах, говорят: "мы там получаем, а те, кто ничего не делают, "курят бамбук", получают те же деньги, это несправедливо", – сказал он.

К примеру, как отметил Резников, раньше зарплата обычного стрелка была 13 тысяч гривен, теперь он будет получать 20 тысяч гривен. Если он на боевом исполнении около "передка", на блок-посту, на границе или по другом боевом задании – плюс еще 30 тысяч.

"Не будем забывать о бюджете – война тянется, пошел второй год, у нас сегодня много бизнеса не работает, налоги не платятся, а нужно покупать оружие, количество Вооруженных сил огромное, нужно их обеспечивать, одевать, питать и так далее. Бюджетные возможности у нас минус по отношению к тому, сколько мы зарабатываем", – сказал министр.

Также он отметил, что на зарплаты для украинских военных тратят только внутренние ресурсы государства. Деньги международных партнеров запрещено использовать для содержания армии.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 февраля в Украине изменится порядок выплат денежного довольствия военнослужащим. Изменения не коснутся тех, кто воюет на фронте. А военным, которые находятся в тылу вне зоны активных боевых действий, больше не будут доплачивать по 30 тыс. грн ежемесячно.

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