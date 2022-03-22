Резников обратился к "мобилизованным" оккупантами жителям ОРДЛО: для Москвы вы только расходный материал

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к жителям временно оккупированных Россией отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Он призвал их всеми силами избегать мобилизации и не воевать против Украины, поскольку для Москвы жители ОРДЛО – только "расходный материал".

Сильное обращение к украинцам с оккупированных территорий Резников опубликовал в своем Facebook. Он напомнил, что украинская армия все чаще берет в плен людей, которых российские оккупанты насильственно мобилизовали и бросили в бой как пушечное мясо.

"Мы знаем, и вы знаете, что масштабы насильственной мобилизации увеличиваются. Мобилизированные из "ДНР" и "ЛНР" не входят в статистику потерь российской армии, потому что для Москвы вы только расходный материал. Для них вас нет. Вскоре количество убитых жителей ОРДЛО пойдет "на тысячи", – предупредил министр.

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Он отметил, что сегодня оккупанты уничтожают Донетчину и Луганщину. Уже нет города Волновахи, на грани уничтожения Мариуполь.

"Их вполне устроит, если вместо цветущего украинского Донбасса останется неодушевленная пустыня. А вас это устроит?" – спросил Резников.

Министр подчеркнул, что Украина по-прежнему считает жителей ОРДЛО своими гражданами.

"Если вы не совершали преступления – вам ничего не угрожает. С какими-то разногласиями разберемся впоследствии. Вся наша страна – это разные украинцы, мы можем себе позволить быть разными, потому что мы свободный народ. Но мы едины. Старайтесь любым способом уклониться от насильственной мобилизации. Это сохранит вам жизнь", – призвал министр.

"Если вас все равно забрали в российские войска, старайтесь как можно быстрее перейти на сторону украинской армии. Все, кто уже сложил оружие – в безопасности. Мы разберемся со всеми формальностями. Главное – избежать непоправимого и сохранить жизнь. Если вы совершили злодеяние, но хотите спастись – бегите. Или сдайтесь. Только очень быстро. Действенное раскаяние будет учтено", – отметил Резников.

Он добавил, что жители ОРДЛО, которые сдадутся с техникой или помогут взять плен российского офицера, могут рассчитывать на смягчение наказания.

"Те, кто совершил преступления, после отбывания наказания будут иметь возможность вернуться в нормальную жизнь. Нам потребуются рабочие руки для восстановления Донбасса после очищения его от оккупантов. А вы сами нужны своим семьям, своим близким. Это ваш шанс", – подчеркнул министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские власти поднимают возраст "мобилизованных" жителей ОРДЛО. Также оккупанты намерены привлечь в число "призывников" учащихся техникумов и университетов. "Мобилизированные" в составе оккупационных войск отличаются крайне низким морально-психологическим состоянием. К тому же им выдают устаревшее снаряжение: экипировку образца 1974 года и защитные шлемы 1971 выпуска.

РФ использует мобилизованных на подконтрольных ей территориях Донбасса как пушечное мясо. Им поручают выявление огневых позиций ВСУ.

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