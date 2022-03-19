Оккупанты используют мобилизованных в 'Л/ДНР' как 'пушечное мясо' для выявления позиций ВСУ – разведка

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Оккупанты РФ используют мобилизованных на подконтрольных им территориях Донбасса в качестве пушечного мяса. Им поручают выявление огневых позиций Вооруженных Сил Украины.

Об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины. "Российские оккупанты активно "мобилизуют" мужское население на оккупированных территориях ОРДЛО", – говорится в сообщении на официальной странице ведомства в Facebook.

Как отмечает украинская разведка, такие подразделения из ОРДЛО отличаются "очень низкой боевой подготовкой, дисциплиной и моральным состоянием".

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А сами они признаются, что командование РФ использует их в качестве "живца", как "передовой эшелон разведки боем".

"Подразделения отправляют на военных автомобилях в линию столкновения, игнорируя высокие потери. И таким образом определяют расположение огневых позиций ВСУ", – отмечают в ГУР.

Там также сообщили, что одно из подобных подразделений в количестве 250-300 человек в течение 16-17 марта понесло потери – около двух сотен "мобилизованных" на Николаевском направлении.

Остатки подразделения, которое вернулось на Херсонщину, полностью деморализованы и отказываются участвовать в войне в дальнейшем, сообщили в ГУР.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская разведка назвала имена военных РФ из Курской области, которые участвуют в войне против Украины. В ГУР отметили, что имена врагов должна знать вся страна.

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