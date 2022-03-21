Оккупанты поднимают возраст 'мобилизованных' с ОРДЛО до 65 лет

Российские власти поднимают возраст "мобилизованных" жителей ОРДЛО. Также оккупанты намерены привлечь в число "призывников" учеников техникумов и университетов.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны. Там отметили, что возрастной ценз "военнообязанных" увеличивают с 55 до 65 лет.

"На оккупированных территориях Луганской области по местному телевидению объявлена ​​мобилизация местного населения. В ряды оккупационной армии активно привлекают студентов. В частности, всех учащихся Луганского железнодорожного техникума официально вызывают в учебное заведение для проведения регистрации. Тем, кому уже исполнилось 18 лет, лично звонит директор училища. Аналогичная ситуация в Луганском медицинском университете", – сказано в сообщении.

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В разведке добавили, что "мобилизированные" в составе оккупационных войск отличаются крайне низким морально-психологическим состоянием. К тому же, им выдают устаревшее снаряжение: экипировку образца 1974 года и защитные шлемы 1971 выпуска.

Как сообщал OBOZREVATEL, РФ использует мобилизованных на подконтрольных ей территориях Донбасса в качестве пушечного мяса. Им поручают выявление огневых позиций Вооруженных Сил Украины.

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