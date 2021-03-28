Резников: на разминирование оккупированного востока Украины пойдет до 30 лет

Для разминирования оккупированных территорий на востоке Украины понадобится не менее 25-30 лет.

Об этом заявил вицепремьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в программе "На самом деле: Украина" телеканала "Дом", отметив, что изучал опыт Хорватии по ликвидации последствий вооруженного конфликта 1991-1995 годов, который возник при выходе страны из состава Югославии. Он отметил, что прошло 25 лет.

"У них до сих пор осталось около 500 кв. км нерозминированных территорий. К тому же в очень труднодоступных местах: скалах, ущельях, лесной сложной зоне, что в этом году они планируют разминировать до 50 кв. км", – отметил Резников.

По его словам, сумму, необходимую для очистки Донбасса от взрывоопасных предметов, можно будет назвать только после его освобождения и проведения полного аудита. Но, по опыту Хорватии, речь идет о сотнях миллионов евро.

Министр напомнил, что специалисты отмечают: плотность имеющихся мин и взрывоопасных веществ в настоящее время на территории Украины больше, чем в любой точке мира.

"Если математически подойти, то один день войны дает пять-шесть дней разминирования. То есть, если у нас война продолжается семь лет, то, согласно хорватской матрице, нам придется разминировать 25 лет, а то и 30", – акцентировал он.

Ранее Резников также сообщил, что за годы войны в Донбассе был нанесен ущерб на сумму около $120 млрд. Однако неизвестно, сколько осталось государственного и коммунального имущества на оккупированной территории.

Кроме того, в интервью OBOZREVATEL Резников заявил, что цель оккупантов на востоке – сделать шаг к уничтожению Украины как государства, так как они хотят господствовать в границах бывшей Российской империи. В то же время он не верит, что Россия решится присоединить оккупированные территории Донбасса к себе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 февраля 2021 года трое военнослужащих ВСУ подорвались на минах и погибли на месте происшествия. В результате бывшему начальнику инженерной службы одной из воинских частей ВСУ сообщили о подозрении.