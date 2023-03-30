'Решение принимает один человек': в ГУР рассказали, кто в Кремле знал о планах Путина напасть на Украину

О решении российского диктатора Владимира Путина относительно широкомасштабного нападения на Украину в Кремле знали три человека. Среди них секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

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Однако само решение было принято Путиным единолично. Об этом в интервью Gazeta.ua рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

"В значительной степени решение начать полномасштабную войну – это следствие их модели управления. Современная Россия – это закрытое общество, в том числе внутри диктаторской вертикали: там не предусмотрено какого-либо обсуждения или плюрализма мнений. Решение принимает один человек, не очень образованный и не компетентный, поэтому и последствия катастрофические для России", – сказал он.

Юсов добавил, что многие представители так называемой элиты РФ уже понимают, что начать войну было колоссальной ошибкой и преступлением. Кроме того, они отдают себе отчет, что финал будет трагическим для страны-агрессорки и ее граждан.

"Они пытаются искать варианты собственного спасения. Пока что не борьба за другую страну, а речь идет о собственной безопасности и бизнесе. Пытаются выходить на контакты и договариваться о персональных гарантиях безопасности. Такие случаи уже есть", – пояснил он.

Представитель ГУР МО также добавил, что Путину и его ближайшему окружению стоит пересмотреть комедию "Смерть Сталина".

"Там очень поучительно: много аналогий с современной Россией и к чему им следует готовиться", – резюмировал он.

Напомним, в октябре 2021 года США уже понимали, что Россия готовит нападение на Украину и пытались убедить союзников и президента Владимира Зеленского в реальности риска. Планы президента РФ Владимира Путина были очень дерзкими и предусматривали захват большей части страны и могли создать прямую угрозу восточному флангу НАТО.

Сейчас же в России обеспокоенно обсуждают предстоящее контрнаступление ВСУ. Больше российских пропагандистов беспокоят скрытые поставки западного вооружения Украине и склонность украинского командования к нестандартным военным решениям.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что российские оккупационные войска уже истощили свои запасы для войны, которую РФ развязала в Украине. Он сказал, что у ВСУ "очень хорошие шансы" на успешное контрнаступление весной 2023 года.

По словам министра обороны США, по сравнению с российскими силами сейчас именно у Украины есть "значительное преимущество".

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