10 прожиточных минимумов (а это примерно 33 тысячи грн) будет составлять базовая зарплата полицейских с 1 января 2027 года. Вчера Верховная Рада проголосовала закон 6506-1 авторства Слуги Народа Медяника и теперь вместе с надбавками за стаж и звание полицейские будут получать в среднем около 45 тысяч грн.

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Минимальная зарплата полицейского теперь будет на 60% больше, чем базовое денежное обеспечение солдата ВСУ.

Полиция, СБУ, прокуратура всегда были намного ближе для власти, чем ВСУ. Янукович щедро прикармливал крымский и донецкий Беркут, а потом эти мусора (другого слова не подберу) расстреливали за свои спецпайки Майдан.

Я надеялся, война как-то изменит приоритеты. Но война войной, а власть сама себя не сохранит. Поэтому в первую очередь поднимают денежное обеспечение полиции, а военные потерпят.

Ведь солдаты терпят уже пятый год, после того, как политики обосрались во время наступления оккупантов на Киев и с перепугу подняли армии зарплату.

Четыре года вместо зарплат политики обещают солдатам землю (которую не дают), квартиры (которых на всех сильно не хватает), кредиты на бизнес (если доживешь до демобилизации), награждения и другие веселые конкурсы, которые заменяют солдатским семьям деньги на еду и детей.

Лично мне повышение обеспечения полиции – норм, но от приоритетов немного не по себе. Если во время войны армия не в приоритете, то как мы планируем выигрывать войну?