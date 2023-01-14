Решение еще не принято: в МИДе прокомментировали сообщение СМИ об участии Зеленского в Совбезе ООН

В Министерстве иностранных дел прокомментировали сообщение СМИ о возможном участии президента Украины Владимира Зеленского в Совбезе Организации Объединенных Наций. Там заявили, что окончательное решение еще не принято.

Видео дня

Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко. По его словам, некоторые СМИ представили новость о намерении Зеленского посетить ООН в годовщину российского вторжения как подтвержденный факт.

"Хочу уточнить: пока такое решение не принято. Глава Украинского государства совершает заграничные поездки в зависимости от ситуации в Украине и других факторов. Будем должным образом держать общественность в курсе", – пояснил он.

Ранее первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова отмечала, что решение о том, состоится ли эта поездка главы государства, будет зависеть от многих факторов, в частности, от ситуации на фронте и рисков нового наступления РФ в феврале.

"Наш президент хотел бы приехать, у него есть желание и намерение приехать. Но все еще под вопросом, будет ли ситуация с безопасностью, чтобы позволить ему приехать", – подчеркнула Джапарова.

Если поездка Зеленского на Генассамблею ООН состоится – , она станет вторым за время полномасштабного вторжения России выездом президента Украины за пределы страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным посла Украины при ООН Сергея Кислицы, заседание Генассамблеи ООН состоится 23 февраля. В годовщину начала полномасштабного вторжения в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США состоится глобальный саммит мира. Он будет проведен при посредничестве главы ООН Антониу Гуттереша, а его участники будут искать решения для перехода от острой фазы войны к дипломатической.