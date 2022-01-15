Ремонт за $4,5 млрд и "тайные" этажи: семь интересных фактов о Пентагоне

В субботу, 15 января исполняется 79 лет со дня, когда в США в штате Вирджиния был официально открыт Пентагон. В крупнейшем офисном здании мира разместилось американское министерство обороны.

Именно здесь, в сооружении, которое напоминает настоящий лабиринт, принимаются важнейшие военные решения страны. Несколько интересных фактов о Пентагоне – далее в материале OBOZREVATEL.

1. Здание Пентагона имеет форму правильного пятиугольника. Если с концов противоположных сторон провести прямые линии, получится пентаграмма.

Официально в здании – пять надземных и два подземных этажа. Однако ходят слуха, что под землей есть еще восемь этажей и множество тоннелей. Благодаря пятиугольной форме добраться в самый отдаленный уголок Пентагона можно всего за семь минут.

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2. Здание Пентагона было построено на месте глухого района под названием Нижний ад (или Дно ада), где после гражданской войны селились афроамериканцы. Именно особенностями этой местности и был обусловлен выбор пятиугольной формы здания.

3. С момента своего открытия в 1943 году Пентагон пережил лишь одну реновацию. Она продолжалась 17 лет и завершилась в 2011-м. На нее ушло около 4,5 миллиарда долларов.

4. Небольшое количество этажей, а также отсутствие лифтов в Пентагоне объясняется экономией стали, нужной во Вторую мировую войну. Кроме того, дизайнеры не пожелали портить вид на Капитолий через реку Потомак. Само здание было построено достаточно быстро – за два года.

5. Протяжность коридоров Пентагона – 28 километров, а само здание напоминает настоящий лабиринт. По слухам, однажды генерал Эйзенхауэр заблудился в поисках своего кабинета.

6. На сегодняшний день в Пентагоне в два раза больше столовых и туалетов, чем требуется по факты. Дело в том, что они были построены во времена расовой сегрегации, отдельно для "черных" и "белых" сотрудников.

В 1964 году президент Линдон Джонсон принял закон, который поставил сегрегацию вне закона.

7. В Пентагоне есть кофейня Starbucks. Здесь, в отличие от других заведений сети, не станут спрашивать имя, чтобы подписать стакан – все в целях безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре глава Пентагона Ллойд Остин посетил Киев и встретился с министром обороны Украины Андреем Тараном. По итогам встречи военные провели совместный брифинг.