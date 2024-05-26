'Рем больше не ждет Сергея дома': умер пес пленного защитника 'Азовстали'

Пес пленного защитника "Азовстали" Сергея Рем умер, не дождавшись своего человека. Четырехлапый первым из семьи встретил полномасштабную войну, а с тех пор как хозяин уехал на фронт, очень страдал, даже начал терять шерсть.

Историю Воина и его животного рассказали в Facebook движения спасения животных и окружающей среды UAnimals. Там отметили, что Сергей еще учился в техникуме, когда Рем стал частью его семьи.

Мама бойца Галина рассказала, что сын научил собаку понимать команду "привет". В ответ он всегда давал правую лапу, а также любил целовать всю семью.

В сообщении говорится, что утром 24 февраля Рема встревожили первые взрывы, поскольку они жили рядом с границей. В то время Сергей был в Польше, но дома стоял заранее собранный военный рюкзак. После вторжения врага боец вернулся в Киев, а через несколько недель улетел в окруженный Мариуполь к побратимам.

"Впоследствии собака начал терять шерсть – вокруг шумела взрывами война, а Сергея не было рядом. Рэм умер и больше не ждет Сергея дома", – отметили защитники животных.

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