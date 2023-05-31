Один любитель світлого минулого обурено дорікнув: чому ти пишеш лише погане про радянський Союз? Адже було й гарне. Чому про наші численні рекорди не напишеш?

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І подумалося: а чом би й ні? Адже дійсно, не могло ж бути в СРСР зовсім так погано. Були ж і рекорди, до яких іншим зась. Що ж, пишу про гарне.

Радянський Союз посідав перше місце у світі з виробництва колючого дроту. Перше місце у світі з кількості концентраційних таборів. Перше місце у світі з виробництва танків - лише після Другой світової їх випущено понад 125 тисяч, у 1,5 рази більше, ніж усі інші країни світу разом узяті.

А ще в СРСР було розгорнуто найбільшу у світі систему пропаганди та зомбування населення. Навіть у нацистській Німеччині дітей до Гітлерюгенду, де ваідбувалося промивання мозку, записували, починаючи з 10 років. В СРСР до "жовтенят" дітей "приймали" з 7 років. А далі йшли піонери, комсомол, партія...

Але й "жовтенятами" справа не обмежувалася. Вже змалечку, щойно дитина потрапляла до дитячого садка, їй починали вклади у голову політичну пропаганду: обов`язковий ленін на стіні, й численні простенькі віршики, хоча й тупі та бездарні, але про Леніна типу:

"Когда был Ленин маленький, с кудрявой головой, он тоже бегал в валенках. По гулкой мостовой..."

А ще численні дитячі письменники і поети накачували дитячі голови страшними оповіданнями про злих бридких "буржуїв" типу:

"Дрянь и Петя и родители: общий вид их отвратителен. Ясно

даже и ежу - этот Петя был буржуй".

Так що да, були й в СРСР досягення. Дивлячись що під цим словом розуміти.