'Рекомендую вам пойти к психологу': патрульная из Одесщины поставила на место унизившего женщин экс-нардепа

Патрульная полицейская из Одесщины поставила на место народного депутата седьмого созыва Павла Кириленко, отличившегося сексистским заявлением и унизившего женщин. Она порекомендовала экснардепу пойти к психологу.

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Об этом аккаунт с именем Kateryna Kirku написала в комментариях под постом Кириленко. Она отметила, что экснардеп должен сгореть от стыда за то, что обозвал патрульную из Днепра.

"Здравствуйте, Павел Кириленко. Пишет вам патрульная полицейская Одесской области, которую вы сегодня обозвали шлюхой. Рекомендую вам во-первых, пойти к психологу, во-вторых, заканчивать думать стереотипами совдепии, в-третьих, сгореть от стыда за то, что обозвали мать ребенка, жену мужа, дочь родителей проститутками", - написала она.

Патрульная полицейская из Одесской области добавила, что она не хочет, чтобы такие люди были депутатами и представляли интересы народа.

"Вы представитель того кластера населения, которое я не хочу видеть в своей стране и точно, не хочу, чтобы вы были депутатом и представляли интересы народа. Позор! Просто гадость!" – резюмировала она.

Следует отметить, что Кириленко убежден, что место женщины – Kinder, Küche, Kirche, то есть "дети, кухня, церковь", и никак не полиция.

Он назвал "дегенератками" известных борчин за права женщин Клару Цеткин и Розу Люксембург и подчеркнул, что именно по их заповедям сегодня экипажи патрульные полиции формируются обычно из пары – мужчины и женщины.

"Ну на какого лысого в экипаже полиции теперь должны быть женщины? Не буду рассказывать, что место женщины – Kinder, Küche, Kirche. Есть действительно занятия и профессии, где женщина может себя раскрыть или подчеркнуть свою женственность. Но какова такая эффективность и польза от женщины в патрульном экипаже полиции?" – написал экс-нардеп.

"Чтобы ее напарнику не было грустно и не нужно было пользоваться услугами проституток во время работы? Извиняюсь, но другой пользы от такого тандема я не вижу..." – выдал Кириленко.

Сеть разразилась возмущением из-за сексистского заявления экс-нардепа. В частности, пользовательница Лидия Гужва отметила, что это слова иудеи, который "создает законы, по которым мы живем. Человек, избранный другими людьми, чтобы управлять жизнью общества, маленькой частью которого я".

Военная и боевая медикиня в батальоне "Госпитальеры" Екатерина Галушка отметила, что такие заявления звучат в то время, когда "женщины также защищают эту страну, получают ранения и умирают, прилагаются к изменениям к лучшему, несмотря на давление…".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Днепре патрульные остановили автомобиль Jaguar АЕ3002OI для проверки, поскольку водитель нарушил правила дорожного движения. Во время разговора у водителя со стражами порядка произошел конфликт. Мужчина напал на патрульную и начал ее избивать, после чего набросился и на ее напарника.

– Со временем сотрудники патрульной полиции опубликовали кадры с камер видеонаблюдения в Днепре, где зафиксирован момент правонарушения водителя элитного автомобиля Jaguar. Также установлено, что уже в этот момент его действия заметили правоохранители и следовали за ним, чтобы остановить и проверить документы.

– Позже появились кадры из бодикамеры напарницы застрелившего агрессивного водителя копа. На них видно, что женщина-водитель и мужчина-пассажир, которых остановила полиция за нарушение ПДД, нагло относятся к представителям правоохранительных органов.

– Кроме того, оказалось, что водитель Jaguar был пьян. Содержание алкоголя в крови застреленного в Днепре мужчины составляло 2,48 промилле в крови и 2,78 – в моче.

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