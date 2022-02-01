Рейтинги Порошенко и Зеленского сравнялись: обнародованы результаты нового соцопроса

Президентские рейтинги действующего главы государства и пятого президента практически сравнялись и имеют разницу в рамках погрешности. Если бы выборы лидера страны проходили в ближайшее воскресенье, за Владимира Зеленского проголосовали бы 17,4% (или 26% среди тех, кто намерен голосовать и определился), за Петра Порошенко отдали бы голоса 16,2% респондентов (или 24,2% среди тех, кто определился с выбором и будет голосовать).

Такие результаты показал соцопрос Центра Разумкова, проведенный по заказу OBOZREVATEL. В то же время социологи отмечают, что рейтинг Порошенко по сравнению с октябрем 2021 года статистически значимо вырос – с 12,7% до 16,2% среди всех опрошенных.

Другие кандидаты получили следующие рейтинги:

Юлия Тимошенко – 6,9% (10,3%),

Дмитрий Разумков – 5,5% (8,2%),

Юрий Бойко – 4,7% (7%),

Евгений Мураев – 4,7% (7%).

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Остальные претенденты на президентское кресло имеют значительно меньшие показатели.

Кроме того, опрос показал, что 62,5% опрошенных против того, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок. В то же время, поддерживают такую идею 18,6% респондентов.

Также 66,5% опрошенных считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, а 19,6% имеют противоположное мнение.

Социологическая служба Центра Разумкова проводила телефонный опрос с 28 по 31 января 2022 года. В нем приняли участие 1206 респондентов со всех регионов Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки 2,9%

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