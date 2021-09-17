Лидер не изменился: опубликован рейтинг самых комфортных городов Украины

В рейтинге украинских городов, по результатам опроса самих жителей, первое место заняла Винница (3,6 из 5 баллов), а дальше в топе идут Луцк, Ивано-Франковск, Чернигов, Хмельницкий, Мариуполь (3,3). Кроме того, винничане считают свой город самым красивым и больше других довольны качеством услуг.

Соответствующие результаты получили Международный республиканский институт совместно с соцгруппой "Рейтинг". Опрос был проведен в 24 городах – Киеве и всех облцентрах, включая Мариуполь в Донецкой и Северодонецк в Луганской областях – с 12 мая по 3 июня. Заявляется, что статистическая погрешность находится в пределах 3,5%.

В общем рейтинге удовлетворения жизнью в своем городе (учитывались 22 сферы и услуги) наименьший показатель у Николаева и Черновцов (2,8), а также Херсона (2,7). Киев оказался внизу топа с оценкой 2,9.

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Интересно, что в Виннице наиболее высоко (среди других н.п.) оценили свой город по целому ряду показателей. Среди них:

ухоженность;

современность;

транспортная инфраструктура;

сбор мусора;

канализация;

уличное освещение;

дороги;

работа медучреждений;

работа спортивных заведений и тому подобное.

К примеру, 41% винничан чувствует себя абсолютно безопасно ночью на улице, даже если это отдаленный от центра район. В то же время аж 74% поддерживают вектор развития своего города.

Украинский муниципальный опрос проводится уже несколько лет подряд. В прошлом году первое место получила также Винница.

Результаты опроса-2021:

Как ранее писал OBOZREVATEL, Киев оказался на восьмом месте в рейтинге самых дешевых столиц Европы для покупки дома. На первом строчке – столица Молдовы Кишинев.