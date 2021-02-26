Регионы Украины по-новому разделили на зоны: какие в опасности
Министерство здравоохранения (Минздрав) обновил список областей Украины соответственно зонам эпидемической опасности по распространению коронавируса.
В самой плохой, "красной" зоне остались Прикарпатье и Буковина из-за сохранения тенденции роста госпитализаций. Это следует из таблицы индикаторных показателей для определения регионов со значительным распространением COVID-19 по состоянию на 26 февраля 2021 года, опубликованной на сайте министерства.
В частности, в "красную" зону попали области:
Ивано-Франковска,
Черновицкая.
К "оранжевой" относятся такие области:
Винницкая;
Донецкая (подконтрольные Украине территории);
Житомирская;
Закарпатская;
Запорожская;
Киевская;
Луганская (подконтрольные Украине территории);
Тернопольская.
Остальные области остаются в "желтой" эпидемической зоне, которая, согласно постановлению Кабмина об адаптивном карантине, действует как базовая на уровне всей страны.
Самый высокий уровень госпитализаций (более 60 на 100 тыс. Населения), по данным Минздрава, сейчас в Ивано-Франковской области – 138, Винницкой – 93,1, Закарпатской – 89,2, Черновицкой – 86,1, Житомирской – 62,8.
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