Регионы Украины по-новому разделили на зоны: какие в опасности

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Общество
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Регионы Украины по-новому разделили на зоны: какие в опасности

Министерство здравоохранения (Минздрав) обновил список областей Украины соответственно зонам эпидемической опасности по распространению коронавируса.

В самой плохой, "красной" зоне остались Прикарпатье и Буковина из-за сохранения тенденции роста госпитализаций. Это следует из таблицы индикаторных показателей для определения регионов со значительным распространением COVID-19 по состоянию на 26 февраля 2021 года, опубликованной на сайте министерства.

В частности, в "красную" зону попали области:

  • Ивано-Франковска,

  • Черновицкая.

К "оранжевой" относятся такие области:

  • Винницкая;

  • Донецкая (подконтрольные Украине территории);

  • Житомирская;

  • Закарпатская;

  • Запорожская;

  • Киевская;

  • Луганская (подконтрольные Украине территории);

  • Тернопольская.

Остальные области остаются в "желтой" эпидемической зоне, которая, согласно постановлению Кабмина об адаптивном карантине, действует как базовая на уровне всей страны.

Самый высокий уровень госпитализаций (более 60 на 100 тыс. Населения), по данным Минздрава, сейчас в Ивано-Франковской области – 138, Винницкой – 93,1, Закарпатской – 89,2, Черновицкой – 86,1, Житомирской – 62,8.

Распределение регионов Украины по уровню эпидемической опасности
Распределение регионов Украины по эпидемическим зонами

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