Регионы Украины по-новому разделили на зоны: какие в опасности

Министерство здравоохранения (Минздрав) обновил список областей Украины соответственно зонам эпидемической опасности по распространению коронавируса.

В самой плохой, "красной" зоне остались Прикарпатье и Буковина из-за сохранения тенденции роста госпитализаций. Это следует из таблицы индикаторных показателей для определения регионов со значительным распространением COVID-19 по состоянию на 26 февраля 2021 года, опубликованной на сайте министерства.

В частности, в "красную" зону попали области:

Ивано-Франковска,

Черновицкая.

К "оранжевой" относятся такие области:

Винницкая;

Донецкая (подконтрольные Украине территории);

Житомирская;

Закарпатская;

Запорожская;

Киевская;

Луганская (подконтрольные Украине территории);

Тернопольская.

Остальные области остаются в "желтой" эпидемической зоне, которая, согласно постановлению Кабмина об адаптивном карантине, действует как базовая на уровне всей страны.

Самый высокий уровень госпитализаций (более 60 на 100 тыс. Населения), по данным Минздрава, сейчас в Ивано-Франковской области – 138, Винницкой – 93,1, Закарпатской – 89,2, Черновицкой – 86,1, Житомирской – 62,8.

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