''Ребята там стоят бетонной стеной'': Порошенко привез 79-й бригаде в Марьинку спецтехнику и банный комплекс. Фото

Петр Порошенко привез 79-й бригаде в Марьинку Донецкой области планшеты, телевизоры, зимние шины и мобильный банно-бытовой комплекс. Бойцы поблагодарили за помощь, особенно они обрадовались бане.

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О своей поездке на фронт Порошенко рассказал на странице Facebook.

"79 отдельная десантно-штурмовая бригада стоит на горячих позициях. Так было с 2014 года, так есть и сейчас. Воины 79 сейчас в Марьинке делают хлопок", – отметил он.

"Вообще, Марьинка – это уже символ. Наши защитники закрепились там в 2014-2015 годах. И чтобы там россияне не делали, отодвинуть Вооруженные Силы Украины оттуда уже невозможно. Потому что ребята там стали бетонной стеной", – подчеркнул пятый. Президент Украины.

"За это мы искренне благодарны нашим десантникам, нашей 79-й бригаде. И чтобы их поддержать, мы будем делать все возможное, чтобы обеспечить их всем необходимым", – отметил он.

"Сегодня завезли им планшеты и телевизоры, чтобы разведка могла корректировать огонь. Привезли и дефицитный товар – шины. Потому что большое количество волонтеров завозят на фронт машины, а вот колес всегда не хватает", – рассказал Порошенко.

"Привезли уже второй для 79-ки банный комплекс, ну и шоколад ROSHEN к чаю", – также отметил он. "Уверены, что заедем еще. Залог нашего успеха — системное обеспечение ВСУ всем необходимым, ведь именно благодаря им Украина будет", – подчеркнул лидер "Европейской солидарности".

Боец с позывным "Харис" поблагодарил Порошенко и волонтеров за эту необходимую сейчас на фронте помощь.

"Это я принимаю у вас эту баню. У меня была такая мечта – ее заказать самому. Но мы не тянем, не можем. Вы знаете – ресурсов не хватает, времени не хватает. И вот вы нам сделали такую баню. Для 79-й бригады – это просто находка. Она уже вторая. Это – большая нам помощь. Баня – это стратегически важно", – сказал военный.

"И использовать можно в любом месте, она автономна. Просто – мечта. А для солдата после окопа – это очень большое дело", – говорит десантник. Порошенко отмечает, что возможность иметь нормальные бытовые условия особенно в холодное время года очень важна для бойцов. "И именно зимой, именно когда -20°C, и именно когда война. Когда можно на передок подтянуть и это сделать. И это уже мы доработали проект с учетом ваших пожеланий. Сегодня здесь можно и постирать, и посушить, и помыться" – рассказал он.