Ребята держат фронт и нуждаются в нашей помощи: Порошенко передал подразделениям ВСУ очередную партию техники

Петр Порошенко передал в подразделения ВСУ очередную партию квадроциклов, средства купольного РЭБ, пилорамы и грузовики. В общем Фонд Порошенко с начала полномасштабного вторжения передал в войска полтысячи разнообразных грузовых автомобилей на 400 миллионов гривен. Из них – более трехсот британских DAF Leyland и сотню более мощных DAF YA.

Об этом сообщил портал "Европейской солидарности".

Отмечается, что эти DAF покупают на военных складах в Великобритании, делают полное техническое обслуживание, модернизируют и доводят машины до рабочего состояния. С начала полномасштабного вторжения эти рабочие лошадки стали настоящим спасением для фронтовой логистики, говорят военные.

Машины адаптируются к потребностям ВСУ, по запросу бригад волонтеры ОО "Справа громад" могут оснащать их лебедками, кранами-манипуляторами, гидробортом для загрузки, добавляют тент или закрытый кунг. На базе грузовиков DAF также изготавливают специализированные варианты техники – передвижные мастерские, командные пункты и другие модификации.

"Больше года назад власти наложили на меня незаконные и антиконституционные санкции. Они до сих пор боятся прийти в Верховный Суд и четыре месяца срывают заседания. Из-за заблокированных счетов перед нами встал вопрос, что делать с постоянной помощью Вооруженным Силам Украины? Чтобы финансирование не прекратилось, надо было искать решение. И мы его нашли. Если раньше Марина помогала мне обеспечивать ВСУ, то сейчас наоборот: я помогаю Марине. Нам удалось освободить часть счетов, которыми теперь будет руководить Марина. Именно за эти средства мы и закупили очередной груз помощи", – объяснил пятый Президент.

На этот раз технику получили подразделения ТрО, инженеры, логистика, СБС, десантники, Силы поддержки — всего 12 бригад различных родов войск.

"Здесь и 10 квадроциклов для штурмов. И пилорамы для строительства фортификационных укреплений. И комплексы РЭБ, чтобы защищать жизни украинских военных. И грузовики DAF различных модификаций, чтобы возить большие грузы и личный состав. Находим разные пути, чтобы непрерывно поставлять технику украинским военным. Потому что речь идет о качественном обеспечении ребят, которые сейчас держат фронт и нуждаются в нашей помощи", – отмечает Петр Порошенко.