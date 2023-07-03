Разыгрываем осколок от ракеты 'Кинжал': объявлен сбор для воинов ВСУ на ремонт дрона, авто и технику. Фото

Защитники Украины, а именно 25-я аэромобильная бригада, в которой служит наш коллега, и еще одна часть, которую мы пока не можем называть, нуждаются в помощи. В связи с этим наше издание объявляет сбор на 300 тысяч грн и разыгрывает обломок от российской "аналоговнет"-ракеты "Кинжал" (куда целил боеприпас, расскажем после войны).

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Его получит лицо, которое задонатит наибольшую сумму. Кроме того, среди благотворителей, которые отправят от 200 грн, будет разыграна крышка от ракеты "Хаймарс".

Военные обратились за помощью, поскольку авто, которое мы раньше помогли купить, нуждается в ремонте. Кроме того, необходимо отремонтировать дрон, а также помочь оказавшимся под обстрелом Shahed военным – сообщить детали об этих бойцах мы также сможем после войны.

Благотворители уже помогли достать ноутбук. Сейчас нужен еще простой цветной принтер – возможно кто-то сможет помочь. Также военным необходимы прожекторы, рации, ключи, бинокли, инструменты, запчасти для военной техники.

Присоединиться к сбору можно по реквизитам:

– ссылка на MonoБанк

– номер карты Банки: 5375 4112 0501 6046

– ПриватБанк: 4731 1856 2037 3594

– PayPal [email protected]

Напоминаем: даже небольшая помощь в конечном итоге становится кирпичиком в большом деле. А она у нас – одна на всех: Победа, которую сейчас и выбивают на фронте тысячи и тысячи наших воинов.

Давайте поможем им победить.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее наши читатели помогли приобрести для украинских воинов дроны, авто, Starlink и другую технику. Среди благотворителей также были разыграны уникальные подарки – два часа из крышек от ракет HIMARS и другие сувениры с фронта.

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