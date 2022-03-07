Разведка Украины показала россиян, которые бомбят мирное население. Список имен

Украинские разведчики показали фото и имена нескольких российских военных, которые совершают тяжкие преступление на территории Украины. В частности они причастны к ударам по мирному населению украинского государства и важным объектам инфраструктуры страны.

Данные обнародовала пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины в понедельник, 7 марта. Все они входят в личный состав Воздушно-космических сил страны-агрессора.

Список военных преступников, которых будет ждать международное правосудие:

Андреев Павел Анатольевич – майор, штурман звена 54046 РФ.

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Бабурин Максим Константинович – старший лейтенант, летчик, штурман вертолета.

Кучеров Юрий Анатольевич – майор, старший летчик.

Лупарев Игорь Васильевич – майор летчик, штурман вертолета 41687.

Нарзаев Артем Николаевич – капитан, командир вертолета.

Таран Сергей Николаевич – капитан, летчик, командир вертолета ВЧ: 41687.

Как стало известно ранее, российский генерал Олег Маковецкий, отдавший приказы бомбить с самолета мирные кварталы и жилые дома Харькова, оказался родом из города Чугуев Харьковской области. Теперь его ждет международное правосудие в Гааге.

Напомним, что 7 марта состоялось первое заседание Международного уголовного суда в Гааге (Нидерланды) относительно расследования военных преступлений России, совершенных против Украины. Речь идет о действиях страны-агрессора, начиная с 2014 года. Решение суд ООН обещает принять "как можна скорее". На данный момент идут несколько параллельных процессов против РФ.

В конечном итоге результаты этих расследований могут использоваться для правового преследования высшего руководства страны за агрессию против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, над Харьковом украинские ПВО сбили вражеский истребитель. При этом были замечены два парашютиста, сейчас их разыскивают.

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