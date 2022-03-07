Суд в Гааге проведет первое заседание по делу о войне России против Украины: появились подробности

Первое заседание Международного уголовного суда в Гааге (Нидерланды) относительно расследования военных преступлений России, совершенных против Украины, состоится 7 марта. Речь идет о действиях страны-агрессора, начиная с 2014 года.

Об этом сказал народный депутат Украины Федор Вениславский в эфире телемарафона в воскресенье, 6 марта. Он объяснил, что на данный момент идут несколько параллельных процессов против РФ.

В конечном итоге результаты этих расследований могут использоваться для правового преследования высшего руководства страны за агрессию против Украины.

Вениславский высказал убеждение, что нашему государству удастся освободится от врага. Он также добавил, что главным заданием является наметить шаги по фиксации и оцениванию преступных действий Кремля и подготовке к судебному заседанию.

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Политик добавил, что результат может быть известен, как через месяц, так и в течении нескольких лет. Конечным итогом, по его словам, будут приговоры суда.

3 марта глава Офиса прокурора МУС Карим Хан заявил, что суд немедленно приступит к активному расследованию фактов российской агрессии в Украине. Сбор доказательств о возможных военных преступлениях РФ уже начался. По его словам, 39 государств-членов суда потребовали продолжить расследование. Это Британия, Канада, Чехия, Австрия, Грузия, Франция, Германия, Нидерланды, Польша и другие государства.

Отметим, что Офис прокурора Международного суда в Гааге с 2015 года анализировал нарушение норм международного гуманитарного и уголовного права в Украине. Наше государство передало на рассмотрение суда два заявления – относительно событий на Майдане Незалежности во время Революции Достоинства, а также в Крыму и на Донбассе. Украина предоставила доказательства тяжких военных преступлений и преступлений против человечности.

27 февраля президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина официально подала иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге из-за полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Страна-агрессор должна ответить за содеянное.

В то же время генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова пообещала доказать в Гааге, что Путин – самый большой военный преступник ХХІ века. Она объяснила, за какие преступления высшее руководство РФ должно сесть на скамью подсудимых в Гааге. Речь идет о преступлениях России с точки зрения международного права:

против мира и человечности;

развязывание и ведение агрессивной войны;

массовые убийства мирного населения;

применение оружия массового поражения и запрещенных международным правом видов вооружения.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию душат санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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