Разведка Британии рассказала, сколько украинцев вынуждены были покинуть свои дома из-за вторжения России

С начала широкомасштабной войны, которую Россия развязала в Украине 24 февраля 2022 года, около четверти украинцев были вынуждены покинуть свои дома. В частности, они выехали толи за границу, толи переехали в другие населенные пункты в пределах Украины.

Видео дня

Об этом сообщает военная разведка Великобритании в Twitter. Согласно официальным данным, в соответствии с законодательством о чрезвычайном положении, с июля 2022 года из зон боевых действий на подконтрольных Украине территориях Донецкой, Харьковской и Херсонской областей было эвакуировано 139 000 граждан.

"При довоенном населении в 44 миллиона четверть украинцев вынуждены покинуть свои дома в результате вторжения России", – констатировали в британской разведке.

В то же время, по оценкам ООН, 6,3 миллиона украинцев остаются беженцами и более пяти миллионов внутренне перемещенными лицами.

Напомним, в Украине расширили перечень ВПЛ (внутренне перемещенных лиц), которые имеют право на получение временного жилья от государства. Речь идет о списке уязвимых категорий, к которым могут относиться некоторые переселенцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине также расширили возможности для получения переселенцами льготных кредитов на жилье по ставке 3% в год. Для этого нужно подать заявку на получение кредита и победить в конкурсе. Раньше программа касалась только переселенцев из Крыма и Донбасса, теперь доступ к ней получили жители других пострадавших от боев и оккупации регионов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!