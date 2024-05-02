Разведбат получил FPV-дроны 'Мольфар', квадроциклы и экскаватор для фортификаций от Порошенко

Петр Порошенко привез в один из разведывательных батальонов ВСУ партию FPV-дронов, квадроциклы и экскаватор для обустройства позиций. Также военным передали детекторы вражеских беспилотников "Цукорок", позволяющих заблаговременно обнаружить опасность.

Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

Военные говорят – экскаватор позволит быстро и качественно создавать инженерные постройки, блиндажи, брустверы для того, чтобы уберечь жизнь собратьев.

Порошенко рассказывает – в общей сложности для ВСУ уже купил более 40 экскаваторов, потому что они очень нужны на линии фронта. Так же, как и квадроциклы.

"Мощные квадроциклы, на которых наши ребята будут доставлять боеприпасы, будут доставлять группы для выполнения боевых задач", – объясняет военный. Квадроциклы тоже хорошо себя показывают во время быстрой эвакуации раненых.

FPV-дроны, переданные Порошенко разведчикам, полностью готовы к боевому применению и оснащены платой инициации. Вдобавок к ним – это 6 маков для разведки. "100 FPV- дронов это считайте 100 пораженных целей противника", – говорят бойцы.

"Привезли ребятам и детекторы русских дронов "Цукорок". Эта маленькая коробочка защищает жизнь воину, сигнализирует о приближении вражеского дрона, дает время сменить позицию", – говорит пятый президент. Как известно, Фонд Порошенко вместе с волонтерами заказали за рубежом комплектующие для тысяч таких детекторов, и они уже поступают в войска. Спрос на "Цукорки" огромен, и они без преувеличения спасают жизнь.

"Это прибор обнаружения FPV-дронов, неплохо показавший себя на поле боя, и у ребят есть минуты для того, чтобы скрыться от дрона", – объясняют защитники. Порошенко добавляет: "мы сейчас стараемся обеспечить, чтобы в каждый автомобиль стал этот "Цукорок".

"Украинские военные делают все возможное и невозможное. Вижу это всякий раз, когда приезжаю с передачами на Восток, Юг и в приграничные с Россией территории. Надо им помогать – техникой, оружием, другим обеспечением. Мы это прекрасно отдаем себе отчет, когда 24/7 собираем грузы для следующей передачи. Мы видим, чего действительно заслуживают наши военные, когда дерутся за нашу землю. Осуществить наши планы – это дело чести. Это – наш вклад в Победу", – резюмирует Порошенко.