Після перемоги на українців може чекати будівельний бум, коли крім відбудови об'єктів інфраструктури та соціальної сфери, сотні тисяч людей із житловими сертифікатами будуть обирати, де купувати будинок або квартиру. Це в ідеалі - якщо запрацює механізм компенсацій за зруйноване житло.

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Поки ж у нас Соледар, Бахмут, Маріуполь, Донеччина і Луганщина, тимчасово окуповані південні регіони та “душевний і домашній" Крим. Це поле бою підсильне тільки ЗСУ. У тилу ж мають донатити, максимально допомагати військовим, залучати зброю і допомогу на відбудову. А ще - розробляти механізми та інструменти, аби відбудова проходила без корупції, ефективно і швидко.

Із березня 2022 року в Раді зареєстрований законопроєкт № 7198 про компенсації українцям за знищене житло. За цей час росіяни зруйнували понад 143 тис. будинків і квартир. Сума збитків тільки за житло перевищила 54 млрд дол.

Де братимуть ці гроші та яким чином надаватимуть компенсації українцям - законопроєкт передбачає запровадження механізму компенсацій. За час до другого читання механізм суттєво змінився, частково враховані рекомендації експертів, проте він все ще потребує доопрацювань.

Який механізм компенсацій пропонують?

Законопроєкт передбачає запровадження компенсацій за зруйноване та пошкоджене після 24 лютого 2022 року нерухоме майно - житлові будинки, квартири, будинки садибного типу, інші житлові приміщення, недобудоване житло, де зведені несучі та зовнішні конструкції, а також спільне майно багатоквартирного будинку.

Механізм отримання компенсації: реєстрація заяви в “Дії" або ЦНАПі, органі соціального захисту, у нотаріуса - надання копій документів про підтвердження права власності та, за наявності, фото/відео майна до/після руйнування. Далі пакет документів будуть опрацьовувати Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації, які й прийматимуть рішення про надання або ненадання компенсацій. Рішення про компенсації затверджуватимуть виконавчі органи місцевих рад, ВА або ЦВА.

Хто матиме право на компенсацію?

Отримувачами компенсацій можуть бути фізичні особи - громадяни України:

власники пошкодженого/знищеного майна; замовники будівництва; власники спеціального майнового права на незавершені об'єкти будівництва; інвестори об'єктів будівництва, щодо яких отримано право на виконання будівельних робіт; члени ЖК та ЖБК, які викупили житло, але не оформили право власності; спадкоємці вищезазначених категорій;

Також отримати компенсації за пошкоджене майно багатоквартирного будинку можуть ОСББ, управителі будинків, житлові кооперативи.

Крім цього, отримувачами компенсації можуть бути інші визначені Кабміном категорії. Саме можливість Уряду визначати в подальшому додатковий перелік осіб-отримувачів компенсацій є ризиком, що створює умови для зловживань. “Ручний режим" дозволятиме Кабміну на власний розсуд розширювати коло таких отримувачів. Тоді як вичерпний перелік осіб має бути визначений законом.

Не зможуть отримати компенсації:

особи, до яких застосовані санкції;

засуджені за злочини проти основ національної безпеки;

спадкоємці двох вищезазначених категорій.

Суми компенсацій

Граничного розміру компенсацій не визначено.

Сума компенсації дорівнюватиме вартості 1 кв. м. помноженого на площу знищеного житла. Вартість 1 кв. м. розраховуватимуть за порядком, визначеним Кабміном.

Які способи компенсацій будуть діяти?

Компенсації за зруйноване та пошкоджене житло відрізнятимуться. Гроші та житлові сертифікати можливі лише за повністю зруйноване житло, пошкоджене будуть допомагати відбудовувати.

Пропонують запровадити три способи компенсації:

за знищені квартири - житлові сертифікати на суму компенсації як гарантія держави профінансувати купівлю житла, у тому числі спорудженого в майбутньому;

за зруйновані приватні будинки - житлові сертифікати або кошти на рахунок зі спеціальним режимом використання на будівництво будинку;

за пошкоджене житло - роботи, пов'язані з будівництвом, та/або надання будівельних матеріалів.

Спосіб 1: житлові сертифікати

Для власників зруйнованих квартир буде доступний лише один вид компенсації - житловий сертифікат.

Сертифікат діятиме впродовж 5 років - за цей час необхідно буде визначитися із житлом для купівлі чи інвестування.

Для використання сертифіката громадянин звертатиметься до визначеної Кабміном юрособи для забезпечення фінансування придбання житла чи інвестування в майбутнє будівництво.

Важливо, юрособа розглядатиме звернення щодо фінансування придбання житла в порядку черговості у термін до 10 робочих днів. Обирати житло можна буде на всій території України, крім окупованих територій та тих, де ведуться бойові дії.

На придбання одного житлового об'єкта може бути використаний один або декілька сертифікатів. Якщо ж власнику сертифікату вдасться купити дешевше житло, ніж сума компенсації, недоотримані кошти можуть бути повернуті згодом за рахунок відшкодування збитків РФ за зруйноване майно.

Придбане за рахунок сертифікату житло буде під забороною відчуження впродовж 5 років. Тобто вільно розпоряджатися майном, наприклад, продати його, власник зможе тільки через 5-річний термін. Це є порушенням конституційного права, на чому акцентували експерти та пропонували скасувати або мінімізувати це обмеження.

Спосіб 2: гроші на рахунок

Власники знищених приватних будинків матимуть право вибору: отримати житловий сертифікат, деталі якого описано вище, або ж суму компенсації на рахунок. Однак рахунок матиме спеціальний режим використання - для будівництва будинку.

Ці кошти не можуть бути стягнені або арештовані.

Поки законопроєктом не передбачено можливості використання цих коштів на інші напрямки, наприклад, проведення ремонтних робіт або облаштування житла, якщо громадянин вже вирішив свої житлові проблеми. Це питання потребує подальшого доопрацювання.

Спосіб 3: ремонтні роботи або будматеріали

Українці, житло яких пошкоджене, не зможуть отримати фінансові компенсації у вигляді сертифікатів чи коштів на рахунок. Цей варіант передбачає:

1) виконання будівельних робіт, ремонт

2) надання будівельних матеріалів для ремонту

3) поєднання вищезазначених варіантів.

Саме до цього варіанту значна кількість запитань. Адже законопроєктом не визначені хоча б загальні засади надання таких робіт і матеріалів - хто прийматиме рішення, якими будуть підстави відмови, строки розгляду звернень тощо. Це знову ж таки делегується на розсуд Уряду.

В той же час саме для цього варіанту варто також розглянути можливість грошової компенсації, аби ремонт пошкодженого житла відбувався швидше.

Порядок отримання компенсації

Для того, аби отримати компенсацію, необхідно:

Перше, подати заяву в електронній формі через “Дію" (вже зареєстровано майже 300 тисяч заяв) або в паперовій - через ЦНАП, орган соціального захисту чи нотаріуса.

До заяв прирівнюватимуться вже подані через “Дію" інформаційні повідомлення. Після ухвалення закону Кабмін визначить перелік відомостей для заяви.

Термін подачі заяв: під час воєнного стану та 1 року з дня його припинення на території розташування майна.

Крім того, звернутися за компенсацією можна буде упродовж 3 років з дати припинення воєнного стану, якщо житло знищене або пошкоджене внаслідок обставин, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України (наприклад, розмінування після війни).

Друге, додати копію одного з нижче перерахованих документів:

про право власності на майно;

про право на виконання будівельних робіт;

про придбання об'єкта незавершеного будівництва чи підтвердження фінансуванні будівництва;

про членство в ЖБК та викуп об'єкту;

про право на спадщину.

Якщо документи та/або інформація про таке майно є в інформаційно-комунікаційних системах державної та комунальної форм власності, наприклад, у Держреєстрі речових прав на нерухоме майно, подається тільки заява з зазначенням відповідних відомостей.

Третє, додати фото/відео житла до та після знищення (за наявності).

Четверте, надати копію документу про пріоритетне право на компенсацію (за наявності), що надається для таких категорій:

УБД, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім'ї загиблих ветеранів та захисників;

мобілізовані з 24.02.2022;

багатодітні сім'ї;

особи з інвалідністю І та ІІ груп.

П'яте, очікувати рішення Комісії з розгляду питань щодо надання компенсацій та затвердження рішення про надання компенсацій виконавчим органом місцевої ради, ВА чи ВЦА.

Важливо, що Комісії будуть сформовані як консультативно-дорадчі органи при виконавчих органах місцевих рад, ВА чи ВЦА. Однак фактично вони наділятимуться владними повноваженнями (прийняття рішення про надання або відмову в наданні компенсації), проте без поширення на їх членів норм антикорупційного законодавства.

Комісії можуть запитувати інформацію та документи в органів влади, підприємств та організацій різних форм власності - з метою перевірки відомостей, зазначених у заявах.

Комісія матиме 30 календарних днів на розгляд пакету документів та прийняття рішення. Рішення Комісії впродовж 5 днів затверджує виконавчий орган місцевої ради, ВА чи ВЦА.

Коли почнуть надавати компенсації?

Закон вступить в силу через 2 місяці з дня його опублікування. За цей час мають бути утворені Комісії, а також розроблені та прийняті Кабміном порядки, необхідні для реалізації закону.

План заходів з надання компенсацій Уряд повинен затвердити упродовж місяця після публікації ухваленого закону.

Компенсації ж надаватимуться у межах бюджетних асигнувань, що означає - за наявності коштів.

Тобто ухвалення закону не означатиме швидке отримання компенсацій. Проте закон допоможе запустити механізм, що є першим важливим кроком.

Джерелами таких компенсацій можуть бути кошти Держбюджету, місцевих бюджетів, міжнародних фінансових організацій, міжнародної допомоги, репарацій та інших стягнень з РФ, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Що варто доопрацюювати для ефективного механізму компенсацій?

Важливо під час підготовки та розгляду законопроєкту у ІІ читанні та при розробці Кабміном підзаконних нормативно-правових актів врахувати пропозиції експертного середовища, що дозволить уникнути корупційних ризиків та зловживань під час надання компенсацій за пошкоджене/знищене житло.

Зокрема, це стосується низки положень.

Прозорі комісії. Саме Комісії будуть ключовими суб'єктами, адже вони визначатимуть, отримає людина компенсацію чи ні.

Має бути чітко визначений правовий статус Комісій, процедура їх створення, порядок формування складу, вимоги до членів, формат діяльності, відповідальність. Адже формування таких органів на власний розсуд ВЦА та виконавчими органами місцевих рад створює підстави для зловживань. Особливо якщо Комісії матимуть владні повноваження, однак на них не поширюватиметься антикорупційне законодавство.

Без “ручного режиму". Право Кабміну на власний розсуд визначати додаткові категорії отримувачів компенсацій, крім тих, що визначені в законопроєкті, створюватиме підстави для ризиків.

Коло осіб-претендентів на компенсації має бути вичерпне і визначене законом. Інакше Уряд отримує всеосяжне право “ручного режиму".

Вільне розпорядження майном. Це конституційне право кожного українця. Відповідно, в законопроєкті варто усунути або мінімізувати 5-річне обмеження на відчуження майна, придбаного або побудованого за рахунок компенсації.

Право вибору. Для усіх категорій отримувачів мають бути доступні всі способи компенсацій на вибір - житловий сертифікат або ж грошова компенсація. Для власників пошкодженого майна теж має бути вибір між ремонтними роботами/будматеріалами чи фінансовою компенсацією, що пришвидшить відновлення будинку або квартири і, відповідно, повернення до свого житла.

Можливість розпоряджатися коштами. Потрібно передбачити можливість отримувачам розпоряджатися грошовою компенсацією не лише на придбання або будівництво житла, а й його облаштування. Адже за час, відколи родина втратила житло, вона могла придбати/побудувати або поселитися в іншому. Тому варто передбачити можливість спрямування коштів компенсації на суміжні напрямки - ремонт чи облаштування житла.

Можливість використання залишку коштів після придбання житла. Наразі отримати залишок коштів після придбання житла за сертифікатом особа зможе у випадку надходження коштів, отриманих від Російської Федерації для відшкодування збитків за знищений об’єкт нерухомого майна. Варто передбачити й інші варіанти щодо джерел виплати недоотриманої компенсації.

Нова житлова платформа

У рамках механізму компенсацій за зруйноване та пошкоджене житло Мінінфраструктури з УВКБ ООН запускає нову житлову платформу “Україна - наш дім" (Ukraine is Home).

Вона діятиме як гуманітарний майданчик для допомоги з відбудовою зруйнованого або пошкодженого житла. Працюватиме на основі “Дії" та механізму Є-Підтримка.

Тут будуть поєднані урядові програми та гуманітарні з відновлення житла і проведення екстрених ремонтів.

Фокус проєкту Ukraine is Home:

компенсація за зруйноване та пошкоджене житло за механізмами законопроєкту №7198;

пряма допомога громадянам на відновлення житла на основі Є-Підтримки;

створення будівельних хабів, складів з закупленими будматеріалами для забезпечення нагальної потреби у проведенні термінових ремонтів.

Детально механізм компенсації розроблятиметься після прийняття законопроєкту.

Ухвалення законопроєкту є важливим та необхідним кроком для запуску механізму компенсацій для українців. Це допоможе зрушити з місця питання відбудови житла. Однак проєкт потребує подальшого доопрацювання, аби визначені вище ризики були усунені.