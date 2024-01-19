Разорванный с аффилированной к Гринкевичу компанией контракт выполняет другой поставщик, сбоев с питанием нет, – Ярова

Минобороны Украины подало заявление в ДБР о признании министерства потерпевшей стороной по делу против компаний, связанных с львовским предпринимателем Игорем Гринкевичем. Также в Минобороны объявили о расторжении последнего контракта с компанией, связанной с семьей Гринкевичей, поставлявшей продукты для ВСУ.

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Эту информацию в эфире национального марафона "Единые новости" прокомментировала советница заместителя Министра обороны Дана Ярова.

"Контракт по снабжению питания по одной области, который был разорван с компанией, аффилированной к Гринкевичу, выполняет другой поставщик. Сбоев в поставке, подвоза пищевых продуктов нет", – отметила Ярова.

Она сообщила, что компания выиграла торги в одной из областей через Prozorro по нормальным ценам, однако в связи с арестом имущества и счетов компании появились юридические основания для расторжения контракта.

Дело ДБР открыто за предыдущий период, когда тыловое обеспечение осуществлялось по закрытым договорам, без Prozorro. Разбираются следственные органы, все необходимые документы Министерство обороны передало, подано заявление на присоединение к делу как потерпевшей сторону", – подчеркнула Ярова.