Размер подвала – четыре на четыре: в сети показали, в каких условиях живет и учится 11-летняя девочка в Лимане из-за постоянных обстрелов

В городе Лиман Донецкой области несмотря на значительные разрушения и вражеские обстрелы остаются дети. Иностранные журналисты показали, в каких условиях из-за российской агрессии приходится выживать гражданским.

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В объектив попала 11-летняя девочка, которую зовут Эвелина. Школьница живет в тесном подвале своего дома вместе с мамой и бабушкой, хотя размер помещения – 4 на 4 метра. Об этом сообщил Telegram-канал Deutsche Welle.

Журналисты поделились фотографиями ребенка, сделанными корреспондентом Anadolu Agency 14 марта 2023 года. В издании отметили, что Эвелина продолжает учебу, сидя в сыром помещении под землей.

На снимках видно, что полки подвала заполнены разными вещами, там есть и спальное место. Семья принесла в свое маленькое убежище иконку, рядом стоит детская игрушка – плюшевый мишка. Эвелина сидит в укрытии в куртке, потому что там холодно.

Напомним: Лиман на Донетчине попал под российскую оккупацию в мае 2022 года, но в октябре был освобожден Силами обороны Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, проведенный в феврале этого года соцопрос показал, что 52% украинцев считают, что изучать русский язык в школах не стоит ни в каком виде. 33% респондентов ответили, что изучению этого языка можно посвящать меньше времени (или столько же), сколько другим иностранным языкам (например, английскому, немецкому).

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