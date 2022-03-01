'Разлетелись на атомы': ВСУ разгромили военных одной из самых элитных боевых частей РФ. Видео с места боя

ВСУ под Харьковом разбили на голову одну из самых элитных боевых частей российской армии - 200 мотострелковую бригаду ВС РФ.

Подробности победного боя рассказал журналист Юрий Бутусов.

"Сегодня посетил место разгрома 200-й мотострелковой бригады ВС РФ под Харьковом. На этом месте расчёт украинского ПТРК Джавелин уничтожил российскую САУ 2С3 Акация, машина разлетелась на атомы вместе с экипажем. На этих полях я лично насчитал более 30 единиц уничтоженной и захваченной российской техники", – рассказал журналист.

1 батальонно-тактическую группу одной из самых элитных бригад российской армии в захватническую войну против Украины вел лично комбриг 200 бригады, полковник Денис Курило. Оккупанты были оснащены самым современным вооружением, которое вообще есть у России. На ноль "непобедимых" оккупантов умножил один украинский неполный мехбат.

Видео дня

"Разгромил бригаду один наш неполный механизированный батальон во встречном бою. Теперь эта боевая техника пополнила состав одной из бригад ВСУ. А батальон уже пополнен до штата мотивированными резервистами, которых развозят по позициям исключительно на трофейных российских КАМАЗах, для воспитания боевых традиций превосходства над российскими оккупантами", - рассказал Бутусов.

По словам журналиста, в этом бою во всей красе показал себя и российский командир: полковник Курило попросту бросил своих солдат и сбежал.

"Полковнику Курило и позорным обстоятельствам его бегства я скоро посвящу новые ролики, мы его скоро уволим, не быть такому дураку генералом даже в такой трусливой армии, как российская!", – пообещал Бутусов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что за последние сутки ВСУ уничтожили ошеломительное количество вражеской техники. Целыми колоннами жгли оккупантов на подъезде к Херсону, на Черниговщине, под Тростянцом, в Буче, и под Макаровым на Киевщине.

К началу 6 дня войны потери врага составили 5710 человек и почти 200 танков .

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!