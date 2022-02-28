Уничтожена ''Оса'' и БТРы: под Тростянцом разгромили колонну оккупантов. Фото

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В Сумской области ВСУ разгромили колонну российских войск. Перечень уничтоженной техники впечатляет.

Фотографии последствий боя, прошедшего 27 февраля под городом Тростянец, показал журналист Юрий Бутусов.

"Разгром колонны российских войск под Тростянцом 27 февраля: украинские воины уничтожили ЗРК Оса, 2 БТРа, другая боевая техника, – подписал подборку фото журналист.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Сумах приготовились встречать врага: к городу стягиваются колонны вражеской техники. Гражданское население просят держаться подальше от окон.

Враг продолжает нести потери в Украине: уже убиты 4,5 тысячи русских солдат, Россия теряет технику сотнями единиц.

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