ВСУ уничтожили колонну российских 'Градов' и танков под Макаровым на Киевщине. Видео 18+

Прослушивание новости на данный момент не доступно

Вооруженные силы Украины разгромили колонну российской военной техники под Макаровым. Этот поселок расположен в Киевской области примерно в 30 км от столицы.

Видео уничтожения вражеской колонны от "Военного телевидения Украины" было опубликовано в Telegram-канале УНИАН. В ее составе были реактивные системы залпового огня "Град" и танки (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

"Наши ребята накрыли колонну вражеской техники. Русские грады и танчики встали на ночлег. И уже точно будут спать крепко", – сказано в сообщении.

Внимание! На видео есть нецензурные выражения!

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ уничтожили колонну опасных российских террористов. На их технике была нанесена буква "V".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!