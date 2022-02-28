В Буче уничтожили большую колонну врагов – последствия показали на видео

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В сеть изложили результаты боя в городе Буча Киевской области, где уничтожили колонну российских войск. Она практически ликвидирована.

Украинская авиация и артиллерия наголову разгромила врагов в частном секторе города. На кадрах видео видно, как горит бронетехника противника.

''Конечно, отмечал немного частный сектор и дома. Но без погибших и раненых. Мы все отстроим'', – рассказал городской голова Бучи Анатолий Федорук.

28 февраля враг отступил от города.

Ранее OBOZREVATEL показал, как выглядит уничтоженная колонна врага у станции метро "Берестейская" на проспекте Победы. Колонну кафиров сожгли украинские военные в ночь с 25 на 26 февраля.

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