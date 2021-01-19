'Разборки' из-за сдачи в украинской маршрутке рассмешили сеть. Видео

Украинцев в сети насмешило видео странных "разборок" пассажира и водителя в салоне пустой маршрутки. Первый требовал отдать ему сдачу за проезд (6 гривен) с 50-ки, которую он передал купюрами по "20, 20 и 10" за одного человека.

Водитель предположил, что мужчина был нетрезвым. Ролик был опубликован на просторах Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Хочу сдачу из пятидесяти. Я рассчитывался 20, 20 и 10 – то есть 50 гривен. За одного. Сел с северного рынка, сдачу мне не дали", – отвечает на кадрах молодой человек на уточняющие вопросы водителя.

Последний уточнил, что проезд стоит 6 гривен и поинтересовался, мол, где логика в его претензиях. Также спросил у пассажира, не пьяный ли он.

"У меня не было мелочи. Я бухой, да. Все, вызываю полицию. Я хочу справедливости", – возмутился тот.

Правда, когда водитель тоже согласился на вызов правоохранителей, мужчина уже заявил, что не может этого сделать, потому что у него нет телефона.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе водитель маршрутки избил пассажира якобы за оплату проезда мелкими монетами. У него рассеченные переносицы и порвана одежда.