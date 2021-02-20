Расстрел Небесной Сотни 7 лет спустя: Украина чтит память Героев Майдана

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Общество
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Киев, Майдан Незалежности, утро 19 февраля 2014 года

В субботу, 20 февраля, в Украине отмечается День памяти Героев Небесной Сотни. Он был учрежден указом президента Петра Порошенко от 11 февраля 2015 года.

Так, ровно семь лет назад противостояние между участниками Революции Достоинства и режимом беглого президента Виктора Януковича достигло своего пика. О том, как развивались события, а также о памятных мероприятиях, запланированных на День Небесной Сотни в 2021 году, рассказывает OBOZREVATEL.

День Небесной Сотни: история

20 февраля 2014 года погибло наибольшее количество активистов Майдана. На следующий день, 21 февраля, в центре Киева прощались с погибшими, назвав их "Небесной сотней".

Первые Герои Небесной Сотни погибли 22 января 2014 года от огнестрельных ранений: ими были 20-летний Сергей Нигоян и 25-летний Михаил Жизневский. В тот же день в лесу в Бориспольском районе было найдено тело похищенного из больницы и замученного пытками Юрия Вербицкого.

20 февраля 2014 года погибло наибольшее количество активистов Майдана

К 18 февраля погибших активистов было уже девять. А 18-20 февраля на Майдане было убито наибольшее количество участников Революции Достоинства – 78 человек, после 20 февраля – еще 20. Все они были причислены к Небесной Сотне.

105 погибшим было посмертно присвоено звание Герой Украины, а троим иностранцам – Михаилу Жизневскому, Зурабу Хурции и Давиду Кипиани, – Героев Небесной Сотни.

18-20 февраля на Майдане погибли 78 человек
Мероприятия ко Дню Небесной Сотни в 2021 году

В День памяти Героев Небесной Сотни в городах Украины проходят памятные мероприятия, посвященные памяти погибших героев. Так, в Киеве 20 февраля на 10:00 запланирована панихида у часовни на аллее Героев Небесной Сотни, а с 19:00 до 23:00 на аллее состоится традиционное зажигание "Лучей достоинства" и презентация мультимедийного проекта "Сторожа достоинства".

Во Львове, в частности, в 18:00 всех желающих приглашают на художественную акцию "Лучи Майдана", которая состоится у Мемориала памяти Героев Небесной Сотни. В свою очередь, в Харькове национальный театр оперы и балета имени Н. Лысенко даст сразу два концерта, посвященных погибшим.

Как сообщает пресс-служба Украинского института национальной памяти, к годовщине самых массовых расстрелов на Майдане Национальный музей Революции достоинства при информационной поддержке УИНП организовал информационную кампанию "Благодарны за свободу".

Под лозунгом "Благодарны за свободу" пройдут памятные мероприятия ко Дню Героев Небесной сотни в 2021 году

Под этим лозунгом пройдут государственные мероприятия и частные инициативы ко Дню Героев Небесной сотни. Программа включает более 30 событий, которые запланированы на период с 16 февраля по 14 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 февраля, в седьмую годовщину начала расстрелов Евромайдана, в Киеве состоялось шествие памяти Небесной Сотни, которое началось на Михайловской площади и завершилось возложением цветов и зажжением лампадок на Аллее Небесной Сотни.

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