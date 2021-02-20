Расстрел Небесной Сотни 7 лет спустя: Украина чтит память Героев Майдана

В субботу, 20 февраля, в Украине отмечается День памяти Героев Небесной Сотни. Он был учрежден указом президента Петра Порошенко от 11 февраля 2015 года.

Так, ровно семь лет назад противостояние между участниками Революции Достоинства и режимом беглого президента Виктора Януковича достигло своего пика. О том, как развивались события, а также о памятных мероприятиях, запланированных на День Небесной Сотни в 2021 году, рассказывает OBOZREVATEL.

20 февраля 2014 года погибло наибольшее количество активистов Майдана. На следующий день, 21 февраля, в центре Киева прощались с погибшими, назвав их "Небесной сотней".

Первые Герои Небесной Сотни погибли 22 января 2014 года от огнестрельных ранений: ими были 20-летний Сергей Нигоян и 25-летний Михаил Жизневский. В тот же день в лесу в Бориспольском районе было найдено тело похищенного из больницы и замученного пытками Юрия Вербицкого.

К 18 февраля погибших активистов было уже девять. А 18-20 февраля на Майдане было убито наибольшее количество участников Революции Достоинства – 78 человек, после 20 февраля – еще 20. Все они были причислены к Небесной Сотне.

105 погибшим было посмертно присвоено звание Герой Украины, а троим иностранцам – Михаилу Жизневскому, Зурабу Хурции и Давиду Кипиани, – Героев Небесной Сотни.

В День памяти Героев Небесной Сотни в городах Украины проходят памятные мероприятия, посвященные памяти погибших героев. Так, в Киеве 20 февраля на 10:00 запланирована панихида у часовни на аллее Героев Небесной Сотни, а с 19:00 до 23:00 на аллее состоится традиционное зажигание "Лучей достоинства" и презентация мультимедийного проекта "Сторожа достоинства".

Во Львове, в частности, в 18:00 всех желающих приглашают на художественную акцию "Лучи Майдана", которая состоится у Мемориала памяти Героев Небесной Сотни. В свою очередь, в Харькове национальный театр оперы и балета имени Н. Лысенко даст сразу два концерта, посвященных погибшим.

Как сообщает пресс-служба Украинского института национальной памяти, к годовщине самых массовых расстрелов на Майдане Национальный музей Революции достоинства при информационной поддержке УИНП организовал информационную кампанию "Благодарны за свободу".

Под этим лозунгом пройдут государственные мероприятия и частные инициативы ко Дню Героев Небесной сотни. Программа включает более 30 событий, которые запланированы на период с 16 февраля по 14 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 февраля, в седьмую годовщину начала расстрелов Евромайдана, в Киеве состоялось шествие памяти Небесной Сотни, которое началось на Михайловской площади и завершилось возложением цветов и зажжением лампадок на Аллее Небесной Сотни.