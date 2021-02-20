В Киеве зажгли Лучи достоинства в память о Небесной сотне. Фото и видео

В Киеве в субботу, 20 февраля, зажгли Лучи достоинства, которые символизируют души погибших Героев Небесной сотни.

Зажжение лучей сопровождалось песней "Плине кача", сообщает "Укринформ" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Также вдоль Аллеи Героев Небесной сотни зажгли сотни лампадок, а люди продолжали приносили цветы.

Директор Музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло добавил, что вместе с лучами на экране, установленном на месте будущего музея, демонстрировались ролики в рамках проекта "Характеры достоинства" и видеоклип "Сторожа достоинства".

По его словам, был период, когда лучи не зажигали.

"Лучи достоинства появились сразу в первую годовщину Революции Достоинства, но были затем пробелы, то есть были год или два, когда их не запускали в небо. В этом году Лучи достоинства засветились. И особенность их в том, что есть еще аудиосопровождение, музыка, которую написал Роман Коляда в рамках проекта "Характеры достоинства", – рассказал Пошивайло.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 февраля в Украине отмечается День памяти Героев Небесной Сотни. О том, какие мероприятия проходили сегодня, читайте здесь.

Напомним, что 18 февраля состоялось шествие в память о погибших Героях.