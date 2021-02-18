В Киеве прошло шествие памяти Небесной Сотни в седьмую годовщину начала расстрелов Майдана. Фото и видео

В Киеве в четверг, 18 февраля, прошло шествие памяти по убитым Героям Революции Достоинства.

Люди собрались на Михайловской площади и закончили ходу возложением цветов и зажжением лампадок на Аллее Небесной Сотни. Об этом сообщил Telegram-канал PavlovskyNews (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Активисты прошли по маршруту: улица Трехсвятительская – Европейская площадь – улица Грушевского – Крепостной переулок – Институтская – Аллея Героев Небесной Сотни.

Участники акции чествовали подвиг Небесной Сотни и всех борцов, отдавших свою жизнь за независимость Украины, отстаивая права и свободы человека.

Ранее 18 февраля священники Православной церкви Украины отслужили в Михайловском Златоверхом монастыре панихиду по погибшим участниками Революции Достоинства, передает "Укринформ".

Корреспондент издания отметил, что к шествию в столице присоединились несколько белорусов, пришедших почтить память своего соотечественника Михаила Жизневского, который погиб 22 января 2014 года.

Активисты скандировали "Слава Украине – Героям Слава", "Жыве Беларусь", другие патриотические лозунги.

"Мы не можем позволить себе забыть Революцию Достоинства и подвиг Героев Небесной Сотни. Они пожертвовали жизнью ради нашей свободы. Теперь нам надо жить и трудиться так, чтобы их жертва не была напрасной. Сделать все, чтобы эти события не просто остались статистическим упоминанием в истории, а чтобы действительно коренным образом изменили будущее нашего государства", – сказал насельник Михайловского Златоверхого монастыря архимандрит Лаврентий (Живчик).

Напомним, 18-20 февраля – дни расстрелов на Майдане, трагические события которого произошли семь лет назад.

Как сообщал OBOZREVATEL, генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что в 2021-м возможно завершение судебного разбирательства в суде первой инстанции по расстрелам на ул. Институтской 20 февраля 2014 года. У Офиса генерального прокурора есть основания рассчитывать на приговор по делу до конца года.